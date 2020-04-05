«Энергетик-БГУ» вышел в лидеры футбольного чемпионата Беларуси

В первой половине встречи небольшое игровое преимущество было на стороне «студентов», которые вышли вперед на 21-й минуте после точного удара Алексея Носко.

После перерыва футболисты «Минска» много атаковали, но сравнять счет не смогли.

А на второй компенсированной минуте хозяева поля провели быструю контратаку, которую завершил узбекский форвард Джасурбек Яхшибоев. С тремя голами он возглавил бомбардирскую гонку белорусского первенства. После этой победы «Энергетик-БГУ» набрал 9 очков из 9 возможных.

Сегодня состоятся еще два матча. В Борисове футболисты «Смолевичей» сыграют с «Витебском», а на поле ФК «Минск» встретятся «Ислочь» и «Слуцк».

Результаты остальных поединков 3-го тура: «Динамо» (Брест) — «Славия» (Мозырь) — 1:2, БАТЭ (Борисов) — «Рух» (Брест) — 1:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Неман» (Гродно) — 0:0, «Динамо» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:0, «Белшина» (Бобруйск) — «Городея» — 0:1.