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17:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сельта» накажет Смолова, который самовольно отправился в Россию

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов самовольно покинул Испанию и вернулся в Россию, сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: Reuters

Смолов стал вторым игроком «Сельты» за последнее время, который улетел из Испании без разрешения. Форвард неоднократно запрашивал разрешение на поездку в Россию, но ему было отказано в связи с правилами карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.

«Смолов сообщил о своей поездке и уехал с обязательством вернуться, как только решит свои личные дела», — говорится в заявлении клуба.

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25 марта© Ньюстюб
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