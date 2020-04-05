«Сельта» накажет Смолова, который самовольно отправился в Россию

Смолов стал вторым игроком «Сельты» за последнее время, который улетел из Испании без разрешения. Форвард неоднократно запрашивал разрешение на поездку в Россию, но ему было отказано в связи с правилами карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.