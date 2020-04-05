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18:17 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Витебска» победили «Смолевичи» в матче чемпионата Беларуси

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» одолели «Смолевичи» со счетом 1:0 в матче 3-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В игре, проходившей в Борисове, витебчане открыли счет на 25-й минуте, когда их защитник Евгений Клопоцкий отлично исполнил штрафной удар. В дальнейшем обе команды имели шансы добиться успеха, но мяч в ворота больше не попал, результат не изменился. Для «Витебска» это вторая виктория в трех стартовых поединках.

Сегодня в заключительном матче 3-го тура футболисты «Ислочи» на поле стадиона ФК «Минск» встретятся со «Слуцком».

Сегодня свою третью победу подряд одержал столичный «Энергетик-БГУ», обыгравший у себя дома земляков из «Минска» со счетом 2:0.

Результаты остальных поединков 3-го тура: «Динамо» (Брест) — «Славия» (Мозырь) — 1:2, БАТЭ (Борисов) — «Рух» (Брест) — 1:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Неман» (Гродно) — 0:0, «Динамо» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:0, «Белшина» (Бобруйск) — «Городея» — 0:1.

Положение в группе лидеров сейчас таково: «Энергетик-БГУ» — 9 очков (3 матча), «Ислочь» — 6 (2), «Славия» — 6 (3), «Торпедо-БелАЗ» — 6 (3), «Минск» — 6 (3), «Витебск» — 6 (3).

Смолевичи
0:1
Первый тайм: 0:1
Витебск
Футбол, Беларусь, 3-й тур5.04.2020, 16:00 (МСК UTC+3)Городской
Главные тренеры
Александр БразевичСергей Ясинский
Голы
Евгений Клопоцкий25′
Составы команд
1Александр Фильцов
34Артем Сороко
5Эдуард Жевнеров
4Артем Скитов
17Илья Ращеня
34′
12Евгений Клопоцкий
7Анатолий Макаров
17Даниил Чалов
55′
8Евгений Барсуков
88′
19Павел Назаренко
72′
20Константин Котов
5Вандерсон
22Алексей Бутаревич
7Максим Каленчук
9Владислав Мухамедов
20Сергей Волков
63′
97Жан-Морель По
9Руслан Теверов
57′
24Алексей Вакулич
68′
6Жулиу Сезар
77Алексей Турик
11Антон Матвеенко
58′72′
10Иван Верас
81′
10Диегу Сантос Кариока
21Сергей Русак
21Артем Гуренко
90′
3Артур Кац
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
8Удары (всего)2
4Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые1
21Фолы17
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Шимусик(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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