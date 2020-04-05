Футболисты «Витебска» победили «Смолевичи» в матче чемпионата Беларуси

В игре, проходившей в Борисове, витебчане открыли счет на 25-й минуте, когда их защитник Евгений Клопоцкий отлично исполнил штрафной удар. В дальнейшем обе команды имели шансы добиться успеха, но мяч в ворота больше не попал, результат не изменился. Для «Витебска» это вторая виктория в трех стартовых поединках.