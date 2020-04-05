Футболисты «Витебска» победили «Смолевичи» в матче чемпионата Беларуси
5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» одолели «Смолевичи» со счетом 1:0 в матче 3-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» одолели «Смолевичи» со счетом 1:0 в матче 3-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В игре, проходившей в Борисове, витебчане открыли счет на 25-й минуте, когда их защитник Евгений Клопоцкий отлично исполнил штрафной удар. В дальнейшем обе команды имели шансы добиться успеха, но мяч в ворота больше не попал, результат не изменился. Для «Витебска» это вторая виктория в трех стартовых поединках.
Сегодня в заключительном матче 3-го тура футболисты «Ислочи» на поле стадиона ФК «Минск» встретятся со «Слуцком».
Сегодня свою третью победу подряд одержал столичный «Энергетик-БГУ», обыгравший у себя дома земляков из «Минска» со счетом 2:0.
Результаты остальных поединков 3-го тура: «Динамо» (Брест) — «Славия» (Мозырь) — 1:2, БАТЭ (Борисов) — «Рух» (Брест) — 1:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Неман» (Гродно) — 0:0, «Динамо» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:0, «Белшина» (Бобруйск) — «Городея» — 0:1.
Положение в группе лидеров сейчас таково: «Энергетик-БГУ» — 9 очков (3 матча), «Ислочь» — 6 (2), «Славия» — 6 (3), «Торпедо-БелАЗ» — 6 (3), «Минск» — 6 (3), «Витебск» — 6 (3).
|Александр Бразевич
|Сергей Ясинский
|Евгений Клопоцкий
|25′
|1
|Александр Фильцов
|34
|Артем Сороко
|5
|Эдуард Жевнеров
|4
|Артем Скитов
|17
|Илья Ращеня
34′
|12
|Евгений Клопоцкий
|7
|Анатолий Макаров
|17
|Даниил Чалов
55′
|8
|Евгений Барсуков
88′
|19
|Павел Назаренко
72′
|20
|Константин Котов
|5
|Вандерсон
|22
|Алексей Бутаревич
|7
|Максим Каленчук
|9
|Владислав Мухамедов
|20
|Сергей Волков
63′
|97
|Жан-Морель По
|9
|Руслан Теверов
57′
|24
|Алексей Вакулич
68′
|6
|Жулиу Сезар
|77
|Алексей Турик
|11
|Антон Матвеенко
58′72′
|10
|Иван Верас
81′
|10
|Диегу Сантос Кариока
|21
|Сергей Русак
|21
|Артем Гуренко
90′
|3
|Артур Кац
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|2
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|1
|21
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Виктор Шимусик(Беларусь)