«Слуцк» обыграл «Ислочь» в матче футбольного чемпионата Беларуси

В начале игры на поле ФК «Минск» футболисты «Ислочи» пошли в атаку, но добиться быстрого успеха не смогли. Более того, вскоре они оказались в роли догоняющих — на 16-й минуте после верховой передачи с левого фланга защитник Сулейман Коанда вывел «Слуцк» вперед. До перерыва хозяевам не удалось отличиться, зато в начале второго тайма они не только восстановили равновесие, но и вышли вперед после двух ударов Александра Макася на 48-й и 58-й минутах встречи. Гости не собирались уступать и через 3 минуты Егор Семенов сделал счет равным, а на 74-й минуте Абдул Гафар с пенальти забил победный гол. После этого хозяева создали немало опасных моментов, но отыграться не сумели, потерпев первое поражение в этом чемпионате.