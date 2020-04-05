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20:23 (мск), источник: БЕЛТА

«Слуцк» обыграл «Ислочь» в матче футбольного чемпионата Беларуси

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В последнем матче 3-го тура футбольного чемпионата Беларуси «Слуцк» на выезде нанес первое поражение «Ислочи» — 3:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В начале игры на поле ФК «Минск» футболисты «Ислочи» пошли в атаку, но добиться быстрого успеха не смогли. Более того, вскоре они оказались в роли догоняющих — на 16-й минуте после верховой передачи с левого фланга защитник Сулейман Коанда вывел «Слуцк» вперед. До перерыва хозяевам не удалось отличиться, зато в начале второго тайма они не только восстановили равновесие, но и вышли вперед после двух ударов Александра Макася на 48-й и 58-й минутах встречи. Гости не собирались уступать и через 3 минуты Егор Семенов сделал счет равным, а на 74-й минуте Абдул Гафар с пенальти забил победный гол. После этого хозяева создали немало опасных моментов, но отыграться не сумели, потерпев первое поражение в этом чемпионате.

Результаты остальных поединков 3-го тура: «Энрегетик-БГУ» — «Минск» — 2:0, «Смолевичи» — «Витебск» — 0:1, «Динамо» (Брест) — «Славия» (Мозырь) — 1:2, БАТЭ (Борисов) — «Рух» (Брест) — 1:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Неман» (Гродно) — 0:0, «Динамо» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:0, «Белшина» (Бобруйск) — «Городея» — 0:1.

Положение команд после трех туров: «Энергетик-БГУ» — 9 очков, «Слуцк», «Ислочь», «Славия», «Торпедо-БелАЗ», «Витебск», «Минск» — по 6 очков, «Динамо» (Брест), «Шахтер», «Неман» — по 4, БАТЭ, «Рух», «Динамо» (Минск), «Городея» — по 3, «Смолевичи» — 1, «Белшина» — 0.

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, на лицевом счету которого 3 гола.

Матчи 4-го тура намечены на 10—13 апреля.

Ислочь
2:3
Первый тайм: 0:1
Слуцк
Футбол, Беларусь, 3-й тур5.04.2020, 18:00 (МСК UTC+3)ФК Минск
Главные тренеры
Виталий ЖуковскийВиталий Павлов
Голы
Александр Макась48′
Сулейман Коанда16′
Александр Макась58′
Егор Семенов61′
Абдул Гафар74′
Составы команд
1Егор Хаткевич
34Борис Панкратов
4Алексей Янушкевич
56′
4Виталий Трубило
22Годфри Биток Стефен
20Денис Образов
26Сергей Концевой
25Сергей Чеботаев
52Павел Рыбак
8Егор Семенов
91Олег Патоцкий
10Сослан Такулов
15Дмитрий Комаровский
22Евгений Велько
27Александр Макась
80′
24Юрий Козлов
99Момо Янсане
71Марат Бураев
71′87′
17Сергей Карпович
78′
18Сулейман Коанда
71′
5Александр Папуш
55Александр Анюкевич
8Сандро Цвейба
65′
78Абдул Гафар
80′
10Николай Януш
9Артем Сердюк
84′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)8
10Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
3Угловые3
11Фолы16
9Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяДмитрий Дмитриев(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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