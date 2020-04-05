«Слуцк» обыграл «Ислочь» в матче футбольного чемпионата Беларуси
5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В последнем матче 3-го тура футбольного чемпионата Беларуси «Слуцк» на выезде нанес первое поражение «Ислочи» — 3:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.
5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В последнем матче 3-го тура футбольного чемпионата Беларуси «Слуцк» на выезде нанес первое поражение «Ислочи» — 3:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В начале игры на поле ФК «Минск» футболисты «Ислочи» пошли в атаку, но добиться быстрого успеха не смогли. Более того, вскоре они оказались в роли догоняющих — на 16-й минуте после верховой передачи с левого фланга защитник Сулейман Коанда вывел «Слуцк» вперед. До перерыва хозяевам не удалось отличиться, зато в начале второго тайма они не только восстановили равновесие, но и вышли вперед после двух ударов Александра Макася на 48-й и 58-й минутах встречи. Гости не собирались уступать и через 3 минуты Егор Семенов сделал счет равным, а на 74-й минуте Абдул Гафар с пенальти забил победный гол. После этого хозяева создали немало опасных моментов, но отыграться не сумели, потерпев первое поражение в этом чемпионате.
Результаты остальных поединков 3-го тура: «Энрегетик-БГУ» — «Минск» — 2:0, «Смолевичи» — «Витебск» — 0:1, «Динамо» (Брест) — «Славия» (Мозырь) — 1:2, БАТЭ (Борисов) — «Рух» (Брест) — 1:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Неман» (Гродно) — 0:0, «Динамо» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:0, «Белшина» (Бобруйск) — «Городея» — 0:1.
Положение команд после трех туров: «Энергетик-БГУ» — 9 очков, «Слуцк», «Ислочь», «Славия», «Торпедо-БелАЗ», «Витебск», «Минск» — по 6 очков, «Динамо» (Брест), «Шахтер», «Неман» — по 4, БАТЭ, «Рух», «Динамо» (Минск), «Городея» — по 3, «Смолевичи» — 1, «Белшина» — 0.
Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, на лицевом счету которого 3 гола.
Матчи 4-го тура намечены на
|Виталий Жуковский
|Виталий Павлов
|Александр Макась
|48′
|Сулейман Коанда
|16′
|Александр Макась
|58′
|Егор Семенов
|61′
|Абдул Гафар
|74′
|1
|Егор Хаткевич
|34
|Борис Панкратов
|4
|Алексей Янушкевич
56′
|4
|Виталий Трубило
|22
|Годфри Биток Стефен
|20
|Денис Образов
|26
|Сергей Концевой
|25
|Сергей Чеботаев
|52
|Павел Рыбак
|8
|Егор Семенов
|91
|Олег Патоцкий
|10
|Сослан Такулов
|15
|Дмитрий Комаровский
|22
|Евгений Велько
|27
|Александр Макась
80′
|24
|Юрий Козлов
|99
|Момо Янсане
|71
|Марат Бураев
71′87′
|17
|Сергей Карпович
78′
|18
|Сулейман Коанда
71′
|5
|Александр Папуш
|55
|Александр Анюкевич
|8
|Сандро Цвейба
65′
|78
|Абдул Гафар
80′
|10
|Николай Януш
|9
|Артем Сердюк
84′
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|8
|10
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|16
|9
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Дмитрий Дмитриев(Беларусь)