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20:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Сити» накажет Уокера за вызов проституток во время карантина

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер будет наказан клубом за вызов проституток, сообщает Mirror.

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Источник: AFP 2020

Сообщается, что клуб накажет Уокера штрафом в 283 тысячи евро. В месяц футболист получает почти 500 тысяч евро.

Ранее англичанин опубликовал в соцсетях призыв не нарушать карантин на фоне пандемии коронавируса, а через несколько часов вызвал на дом двух проституток. Позже Уокер принес публичные извинения за недостойное поведение.

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По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 204 782 человек. Умерших — 64 849, выздоровевших — 247 844. По данным Роспотребнадзора на день 5 апреля, в России — 5389 случаев заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.

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16 мая 2018© Ньюстюб
Манчестер Сити
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