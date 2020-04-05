«Манчестер Сити» накажет Уокера за вызов проституток во время карантина
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер будет наказан клубом за вызов проституток, сообщает Mirror.
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер будет наказан клубом за вызов проституток, сообщает Mirror.
Сообщается, что клуб накажет Уокера штрафом в 283 тысячи евро. В месяц футболист получает почти 500 тысяч евро.
Ранее англичанин опубликовал в соцсетях призыв не нарушать карантин на фоне пандемии коронавируса, а через несколько часов вызвал на дом двух проституток. Позже Уокер принес публичные извинения за недостойное поведение.
По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 204 782 человек. Умерших — 64 849, выздоровевших — 247 844. По данным Роспотребнадзора на день 5 апреля, в России — 5389 случаев заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.