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21:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ты не должен сходить с ума в одиночестве». Уткин высказался о возвращении Смолова

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о возвращении нападающего «Сельты» Фёдора Смолова в Россию.

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Источник: РИА "Новости"

«О перелёте Смолова. Молодец парень. Мне совершенно всё равно, соблюл он или нет правила клуба. Ситуация слишком нестандартная, чтобы ожидать, что «Сельта» за тебя всё сама решит.

Очень важно уважать принятые окружающими решения и ограничения. Но совершенно ясно, что сам ты не должен ни сходить с ума в одиночестве, ни потерять форму особенно надолго, и свои интересы никто, кроме тебя, не защитит.

Справка
Как проходит карантин в разных странахНа фоне пандемии коронавируса в мире власти принимают схожие меры, чтобы уменьшить число зараженных.

Смолов законов не нарушал, карантинные правила тоже, без сомнения, выполнит. Если ему есть где жить в Москве с возможностью играть в мяч, совершать пробежки и прочее — он прав.

Штраф надо заплатить? Значит, надо. Никто в точности не знает, как победить пандемию и её издержки. Значит, смотря по сторонам, только сам о себе и можешь позаботиться. С умом, конечно, — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Фёдор Смолов вчера вечером, 4 апреля, вылетел на частном самолёте в Москву. Сообщалось, что футболист несколько раз просил разрешения у руководства клуба на возвращение в Россию, ссылаясь на срочные дела. Однако ему было отказано в связи с правилами карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса. Из-за нарушения правил россиянина ждут санкции, в соответствии с внутренним распорядком испанского клуба.

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3 ноября 2017© Ньюстюб
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