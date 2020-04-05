«Ты не должен сходить с ума в одиночестве». Уткин высказался о возвращении Смолова

Источник: РИА "Новости"

«О перелёте Смолова. Молодец парень. Мне совершенно всё равно, соблюл он или нет правила клуба. Ситуация слишком нестандартная, чтобы ожидать, что «Сельта» за тебя всё сама решит.

Очень важно уважать принятые окружающими решения и ограничения. Но совершенно ясно, что сам ты не должен ни сходить с ума в одиночестве, ни потерять форму особенно надолго, и свои интересы никто, кроме тебя, не защитит.

Справка Как проходит карантин в разных странах На фоне пандемии коронавируса в мире власти принимают схожие меры, чтобы уменьшить число зараженных. Подробнее

Смолов законов не нарушал, карантинные правила тоже, без сомнения, выполнит. Если ему есть где жить в Москве с возможностью играть в мяч, совершать пробежки и прочее — он прав.

Штраф надо заплатить? Значит, надо. Никто в точности не знает, как победить пандемию и её издержки. Значит, смотря по сторонам, только сам о себе и можешь позаботиться. С умом, конечно, — написал Уткин в своём телеграм-канале.