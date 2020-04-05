Футболист «Челси» Виллиан отказался продлевать контракт с клубом
ТАСС, 5 апреля. Нападающий Виллиан не собирается продлевать контракт с английским футбольным клубом «Челси». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Mundo Deportivo.
ТАСС, 5 апреля. Нападающий Виллиан не собирается продлевать контракт с английским футбольным клубом «Челси». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Mundo Deportivo.
Контракт 31-летнего бразильца с лондонской командой истекает летом. По информации источника, стороны не сумели договориться по срокам продления соглашения.
«Продление контракта осложнено тем, что “Челси” предлагает соглашение на два года, а я прошу на три. Поэтому переговоры закончены», — сказал футболист.
Виллиан перешел в английский клуб в 2013 году из российского «Анжи». Также он выступал за бразильский «Коринтианс» и украинский «Шахтер». В составе «Челси» Виллиан стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка лиги, а также победителем Лиги Европы. В текущем сезоне бразилец провел 37 матчей, забил семь мячей и отдал шесть голевых передач. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны итальянского «Ювентуса».
«Челси» в текущем сезоне чемпионата Англии идет четвертым в турнирной таблице, набрав в 29 турах 48 очков. Сезон приостановлен