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21:17 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Челси» Виллиан отказался продлевать контракт с клубом

ТАСС, 5 апреля. Нападающий Виллиан не собирается продлевать контракт с английским футбольным клубом «Челси». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Mundo Deportivo.

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Источник: AFP 2020

Контракт 31-летнего бразильца с лондонской командой истекает летом. По информации источника, стороны не сумели договориться по срокам продления соглашения.

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«Продление контракта осложнено тем, что “Челси” предлагает соглашение на два года, а я прошу на три. Поэтому переговоры закончены», — сказал футболист.

Виллиан перешел в английский клуб в 2013 году из российского «Анжи». Также он выступал за бразильский «Коринтианс» и украинский «Шахтер». В составе «Челси» Виллиан стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка лиги, а также победителем Лиги Европы. В текущем сезоне бразилец провел 37 матчей, забил семь мячей и отдал шесть голевых передач. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны итальянского «Ювентуса».

«Челси» в текущем сезоне чемпионата Англии идет четвертым в турнирной таблице, набрав в 29 турах 48 очков. Сезон приостановлен из-за коронавируса.

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