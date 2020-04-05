Смолов мог вернуться в Россию из-за дня рождения внучки Ельцина

«Российский форвард вернулся на родину на частном самолёте, чтобы провести время со своей невестой, внучкой бывшего президента России Бориса Ельцина, в её 18-летие», — пишет The Guardian.

Мария Юмашева, которая приходится внучкой бывшему президенту России Борису Ельцину, родилась 14 апреля 2002 года. В январе сообщалось, что Юмашева выйдет замуж за Смолова, когда ей исполнится 18 лет.

Мария Юмашева, которая приходится внучкой бывшему президенту России Борису Ельцину, родилась 14 апреля 2002 года. В январе сообщалось, что Юмашева выйдет замуж за Смолова, когда ей исполнится 18 лет.