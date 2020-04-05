Смолов мог вернуться в Россию из-за дня рождения внучки Ельцина
Названа возможная причина возвращения нападающего «Сельты» Фёдора Смолова в Россию, несмотря на запрет Ла Лиги.
Названа возможная причина возвращения нападающего «Сельты» Фёдора Смолова в Россию, несмотря на запрет Ла Лиги.
«Российский форвард вернулся на родину на частном самолёте, чтобы провести время со своей невестой, внучкой бывшего президента России Бориса Ельцина, в её 18-летие», — пишет The Guardian.
Смолов вчера вечером, 4 апреля, вылетел на частном самолёте в Москву. Российский футболист несколько раз просил разрешения у руководства «Сельты» на возвращение в Россию, ссылаясь на срочные дела. Однако ему было отказано в связи с правилами карантина, который был введён