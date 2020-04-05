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5 апреля, источник: Чемпионат.com

Смолов мог вернуться в Россию из-за дня рождения внучки Ельцина

Названа возможная причина возвращения нападающего «Сельты» Фёдора Смолова в Россию, несмотря на запрет Ла Лиги.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:02 MSK, 06.04
Источник: AP 2020

«Российский форвард вернулся на родину на частном самолёте, чтобы провести время со своей невестой, внучкой бывшего президента России Бориса Ельцина, в её 18-летие», — пишет The Guardian.

Мария Юмашева, которая приходится внучкой бывшему президенту России Борису Ельцину, родилась 14 апреля 2002 года. В январе сообщалось, что Юмашева выйдет замуж за Смолова, когда ей исполнится 18 лет.

Смолов вчера вечером, 4 апреля, вылетел на частном самолёте в Москву. Российский футболист несколько раз просил разрешения у руководства «Сельты» на возвращение в Россию, ссылаясь на срочные дела. Однако ему было отказано в связи с правилами карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса. Из-за нарушения правил россиянина ждут санкции, в соответствии с внутренним распорядком клуба.

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