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5 апреля, источник: Чемпионат.com

Зико: Попросил Неймара быть более профессиональным, как Месси и Роналду

Известный в прошлом бразильский футболист, бывший тренер московского ЦСКА Зико поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» Неймаре.

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«Мне очень нравится Ней, он потрясающий игрок. Но он должен быть более профессиональным, как Месси и Роналду. Они живут ради футбола. У Неймара слишком много отвлекающих факторов. Недавно я поговорил с ним и попросил его быть более профессиональным», — цитирует Зико Sport.es.

Зико заявлял, что считает несправедливым то, что форвард бразильской национальной команды и «ПСЖ» Неймар до сих пор не получил «Золотой мяч». По его мнению, в сборной Бразилии Неймар всегда играл лучше, чем нападающий «Барселоны» Лионель Месси за Аргентину.

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3 июня 2019© Ньюстюб
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