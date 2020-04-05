Зико: Попросил Неймара быть более профессиональным, как Месси и Роналду

«Мне очень нравится Ней, он потрясающий игрок. Но он должен быть более профессиональным, как Месси и Роналду. Они живут ради футбола. У Неймара слишком много отвлекающих факторов. Недавно я поговорил с ним и попросил его быть более профессиональным», — цитирует Зико Sport.es.