Смолов объяснил возвращение в Россию

Игрок заявил, что «ситуация потребовала от него быть ближе к семье». Форвард также рассказал, что информировал руководство «Сельты» о всех своих шагах и поблагодарил испанцев за понимание. По словам Смолова, он готов вернуться в расположение клуба по первому требованию.