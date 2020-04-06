Смолов объяснил возвращение в Россию
Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину. Об этом спортсмен написал в своем Instagram.
Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину. Об этом спортсмен написал в своем Instagram.
Игрок заявил, что «ситуация потребовала от него быть ближе к семье». Форвард также рассказал, что информировал руководство «Сельты» о всех своих шагах и поблагодарил испанцев за понимание. По словам Смолова, он готов вернуться в расположение клуба по первому требованию.
Ранее в воскресенье, 5 апреля, «Сельта» объявила, что накажет Смолова за отъезд на родину вопреки введенным в Испании ограничениям
О каких конкретно санкциях идет речь — не сообщалось.
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