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07:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Смолов объяснил возвращение в Россию

Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину. Об этом спортсмен написал в своем Instagram.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:06 MSK, 06.04
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Игрок заявил, что «ситуация потребовала от него быть ближе к семье». Форвард также рассказал, что информировал руководство «Сельты» о всех своих шагах и поблагодарил испанцев за понимание. По словам Смолова, он готов вернуться в расположение клуба по первому требованию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в воскресенье, 5 апреля, «Сельта» объявила, что накажет Смолова за отъезд на родину вопреки введенным в Испании ограничениям из-за распространения коронавирусной инфекции.

О каких конкретно санкциях идет речь — не сообщалось.

Розыгрыш чемпионата Испании приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Смолов перешел в «Сельту» в конце января. До паузы в чемпионате страны он успел провести шесть матчей за клуб из Виго и отметился одним забитым мячом.

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