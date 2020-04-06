Клуб КПЛ отзаявил экс-футболиста «Кайрата» и сборной Казахстана

Ранее сообщалось, что тренерский штаб клуба во главе с Вячеславом Грозным недоволен игровым уровнем 34-летнего игрока. Кислицын неудачно сыграл в стартовом матче КПЛ против «Тобола» (1:3). Во втором туре против «Кайрата» 1:0) защитник не выходил на поле, так как не попал в заявку на игру.

Кислицын является воспитанником «Шахтера» и с 2006 по 2010 годы провел в составе «горняков» 101 матч, забив при этом два мяча. Он вернулся в команду в минувшее зимнее межсезонье.

В КПЛ он дебютировал в 2006 году в составе «Шахтера». Также в его карьере значатся такие клубы, как костанайский «Тобол», алматинский «Кайрат», павлодарский «Иртыш» и кокшетауский «Окжетпес».