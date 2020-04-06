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08:00 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ отзаявил экс-футболиста «Кайрата» и сборной Казахстана

Карагандинский «Шахтер» отзаявил защитника Александра Кислицына, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Ранее сообщалось, что тренерский штаб клуба во главе с Вячеславом Грозным недоволен игровым уровнем 34-летнего игрока. Кислицын неудачно сыграл в стартовом матче КПЛ против «Тобола» (1:3). Во втором туре против «Кайрата» 1:0) защитник не выходил на поле, так как не попал в заявку на игру.

Кислицын является воспитанником «Шахтера» и с 2006 по 2010 годы провел в составе «горняков» 101 матч, забив при этом два мяча. Он вернулся в команду в минувшее зимнее межсезонье.

В КПЛ он дебютировал в 2006 году в составе «Шахтера». Также в его карьере значатся такие клубы, как костанайский «Тобол», алматинский «Кайрат», павлодарский «Иртыш» и кокшетауский «Окжетпес».

В предыдущем сезоне в составе «Окжетпеса» он сыграл 30 матчей, отметившись одним голом и тремя голевыми передачами. Также провел 25 матчей за сборную Казахстана.

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