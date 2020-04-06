Работавший в Казахстане тренер вывел клуб в лидеры чемпионата после третьей подряд победы

В домашнем матче третьего тура «Энергетик-БГУ» победил «Минск» со счетом 2:0. На 21-й и 90+2-й минутах отличились Алексей Носко и Джасурбек Яхшибоев соответственно.

После этой игры команда Белявского, набрав девять очков, вышла на первое место в таблице, тогда как «Минск» с отставанием на три балла расположился на третьей строчке.

В первых двух турах «Энергетик-БГУ» дома сенсационно выиграл у 15-кратного чемпиона страны БАТЭ (3:1) и в гостях переиграл «Рух» (1:0) казахстанцев Андрея Ферапонтова и Владислава Васильева.

В следующем туре, 11 апреля, «Энергетик-БГУ» в гостях сыграет с «Торпедо-БелАЗ», а «Минск» днем позже на своем поле примет БАТЭ.

57-летний Белявский известен казахстанским болельщикам по работе в «Ордабасы» в 2010—2011 годах и «Атырау» в 2013—2014. Кроме того, в 2012 году был техническим директором футбольного центра «Астаны». В прошлом сезоне его «Энергетик-БГУ» с 33 очками в активе финишировал на 12-м месте.