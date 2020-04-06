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10:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Казахский Куарежма» стал самым дорогим футболистом в составе участника Лиги Европы

Полузащитник сборной Казахстана Максим Федин стал самым дорогим футболистом кызылординского «Кайсара», который арендовал его до конца года у костанайского «Тобола», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Рыночная стоимость 23-летнего Федина, по данным Transfermarkt, составляет 1,1 миллиона евро. В тройку самых дорогих игроков «волков» также вошли представители сборной Казахстана — 29-летний хавбек Асхат Тагыберген и 29-летний защитник Александр Марочкин, каждый из них оценивается в миллион евро.

Федин является воспитанником павлодарской школы футбола. В Казахстане также выступал за «Байтерек», «Атырау» и «Окжетпес», за границей — за «Спартак» (Суботица).

На родине хавбека иногда называют «казахским Куарежмой» за красивый гол в стиле португальского футболиста Рикардо Куарежмы в домашнем матче второго отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 против «Пюника» (2:1), когда закрутил «шведой» (внешней стороной стопы) мяч в дальний угол.

Отметим, что «Кайсар» в прошлом сезоне финишировал на шестом месте в КПЛ, но благодаря победе в финале Кубка страны над «Атырау» (2:1) получил право выступить в квалификации Лиги Европы-2020/21 со второго отборочного раунда.

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