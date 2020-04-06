Казахстанский клуб дозаявил защитника сборной Нигерии
Нигерийский защитник Стивен Эзе вернулся в стан «Тобола», сообщает KazFootball.kz. 26-летний игрок появился в заявке костанайского клуба на официальном сайте ПФЛК.
Нигерийский защитник Стивен Эзе вернулся в стан «Тобола», сообщает KazFootball.kz. 26-летний игрок появился в заявке костанайского клуба на официальном сайте ПФЛК.
На сборах с «Тоболом» в Турции защитник получил травму и выбыл на несколько месяцев. По этой причине Эзе мог покинуть команду.
Позапрошлый сезон для игрока стал первым в Европе. Стивен подписал контракт с болгарским «Локомотивом» из Пловдива, в составе которого сыграл более 50 матчей и завоевал Кубок Болгарии.
Стивен Эзе является игроком сборной Нигерии, на его счету 13 матчей в футболке главной команды страны. Является серебряным призером Кубка Африканских наций.