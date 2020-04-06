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10:36 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб дозаявил защитника сборной Нигерии

Нигерийский защитник Стивен Эзе вернулся в стан «Тобола», сообщает KazFootball.kz. 26-летний игрок появился в заявке костанайского клуба на официальном сайте ПФЛК.

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На сборах с «Тоболом» в Турции защитник получил травму и выбыл на несколько месяцев. По этой причине Эзе мог покинуть команду.

Позапрошлый сезон для игрока стал первым в Европе. Стивен подписал контракт с болгарским «Локомотивом» из Пловдива, в составе которого сыграл более 50 матчей и завоевал Кубок Болгарии.

Стивен Эзе является игроком сборной Нигерии, на его счету 13 матчей в футболке главной команды страны. Является серебряным призером Кубка Африканских наций.

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