Казахстанский клуб дозаявил защитника сборной Нигерии

На сборах с «Тоболом» в Турции защитник получил травму и выбыл на несколько месяцев. По этой причине Эзе мог покинуть команду.

Позапрошлый сезон для игрока стал первым в Европе. Стивен подписал контракт с болгарским «Локомотивом» из Пловдива, в составе которого сыграл более 50 матчей и завоевал Кубок Болгарии.