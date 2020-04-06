Футболисту сборной Казахстана сократили зарплату в европейском клубе

Они подписали заявление, согласно которому отказались от половины своего заработка до возобновления чемпионата. В краковском клубе считают, что данная мера должна защитить команду от финансовых трудностей во время пандемии коронавируса.

Интересно, что 25-летний Жуков является самым дорогим игроком «Вислы» с текущей рыночной стоимостью в 1,5 миллиона евро (данные Transfermarkt). За ним идут — 28-летний нападающий Алон Тургеман (800 тысяч евро) и 34-летний вингер Якуб Блащиковски (700 тысяч евро).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Жуков перешел в «Вислу» в конце ноября прошлого года, проведя до сегодняшнего дня шесть игр. Прежде защищал цвета «Кайрата», забив пять мячей в 69 матчах с 2017 по 2019 год. В КПЛ также выступал за «Астану», за границей — за бельгийский «Беерсхот», нидерландскую «Роду» и российский «Урал».