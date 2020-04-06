Уэйн Руни нарушил карантин ради встречи с вызвавшим проституток футболистом
Английский нападающий «Дерби Каунти» Уйэн Руни получил выговор от полиции
Английский нападающий «Дерби Каунти» Уйэн Руни получил выговор от полиции
34-летний Руни нарушил правила карантина и отправился на игру в гольф вместе с Уокером.
До этого 29-летний защитник «Сити» попал под критику
5 апреля стало известно, что Уокеру грозит штраф в размере 250 тысяч фунтов. При этом санкции к футболисту применит его клуб. Сам англичанин уже принес извинения.
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По последним данным, в Великобритании зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения коронавирусом. 4934 умерли от инфекции. 135 пациентов удалось вылечить.
Руни известен по выступлениям за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Сейчас игрок выступает за ирландский «Дерби Каунти» в Чемпионшипе.