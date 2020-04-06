Уэйн Руни нарушил карантин ради встречи с вызвавшим проституток футболистом

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34-летний Руни нарушил правила карантина и отправился на игру в гольф вместе с Уокером.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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До этого 29-летний защитник «Сити» попал под критику из-за приглашения к себе домой двух проституток.

5 апреля стало известно, что Уокеру грозит штраф в размере 250 тысяч фунтов. При этом санкции к футболисту применит его клуб. Сам англичанин уже принес извинения.

О секс-вечеринке в квартире Уокера сообщил британский таблоид The Sun. Примечательно, что до этого сам футболист призывал болельщиков к соблюдению мер карантина.

По последним данным, в Великобритании зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения коронавирусом. 4934 умерли от инфекции. 135 пациентов удалось вылечить.