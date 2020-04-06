Голкипер «Славии» Михаил Барановский стал лучшим игроком 3-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В гостевом поединке с чемпионами страны футболистами брестского «Динамо» мозыряне одержали победу со счетом 2:1, в чем немалая заслуга 37-летнего российского вратаря, не раз спасавшего команду в казалось бы безнадежных ситуациях.
Представитель «Славии» второй раз подряд становится лучшим игроком тура, неделю назад им стал российский форвард Никита Мельников, забивший два гола в победном матче с борисовским БАТЭ (2:1). В первом туре лучшим был признан узбекский нападающий минского «Энергетика-БГУ» Джусарбек Яхшибоев, который также дважды отличился в поединке с БАТЭ (3:1).
Результаты матчей 3-го тура: «Белшина» (Бобруйск) — «Городея» — 0:1, «Динамо» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Неман» (Гродно) — 0:0, БАТЭ (Борисов) — «Рух» (Брест) — 1:0, «Динамо» (Брест) — «Славия» (Мозырь) — 1:2, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Минск» — 2:0, «Смолевичи» — «Витебск» — 0:1, «Ислочь» (Минский район) — «Слуцк» — 2:3.
Турнирную таблицу возглавляет «Энергетик-БГУ», имеющий 9 очков из девяти возможных. Матчи 4-го тура запланированы на 10—13 апреля.