Голкипер «Славии» Михаил Барановский стал лучшим игроком 3-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В гостевом поединке с чемпионами страны футболистами брестского «Динамо» мозыряне одержали победу со счетом 2:1, в чем немалая заслуга 37-летнего российского вратаря, не раз спасавшего команду в казалось бы безнадежных ситуациях.

Представитель «Славии» второй раз подряд становится лучшим игроком тура, неделю назад им стал российский форвард Никита Мельников, забивший два гола в победном матче с борисовским БАТЭ (2:1). В первом туре лучшим был признан узбекский нападающий минского «Энергетика-БГУ» Джусарбек Яхшибоев, который также дважды отличился в поединке с БАТЭ (3:1).