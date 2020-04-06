Роналду запустил новый челлендж: 142 скручивания на пресс за 45 секунд. В деле Газинский, Медведева и Ан. Миранчук
Рекорд — у Рубена Диаша.
Рекорд — у Рубена Диаша.
Криш придумал, как привести себя в форму во время карантина.
«Эй, ребята, у меня есть новый челлендж для вас, чтобы оставаться активными: домашний Кубок? Побьете мой рекорд?» — написал Роналду в инстаграме.
Задача: в течение 45 секунд выполнить как можно больше скручиваний на пресс. Рекорд Роналду — 142 раза.
Криштиану 35, но для такого возраста он в убойной форме (25+4 в 32 матчах за «Ювентус»), так как с детства был одержим апгрейдом собственного тела.
— У меня не было мышц, и в 11 лет я принял важное решение: знал, что у меня большой талант, и решил, что буду работать усерднее всех, — вспоминал Роналду в колонке для Players` Tribune. — По вечерам я тайно выбирался из комнаты, чтобы потренироваться. Спустя некоторое время, когда я выходил на поле, люди, которые раньше шептались о том, какой я тощий, смотрели на меня так, словно наступил конец света.
Криш занимался так много, что в «МЮ» обращался к врачу с жалобами на острые мышечные боли. Таблоид Daily Star писал, что португалец делал по 3000 скручиваний в день. Но Роналду все опровергал:
— Это неправда. Обычно я тренируюсь 3−4 раза в неделю. Не уверен, что делаю хотя бы тысячу упражнений на пресс в неделю. Самое главное — стремиться выжать из себя максимум, но тренироваться с умом.
Челлендж Криштиану моментально подхватили спортсмены, которые тоже скучают во время самоизоляции. Фигуристка Евгения Медведева сделала 44 раза.
Результат Антона Миранчука и Юрия Газинского — 55 раз. У Магомеда Оздоева — 53. У Винисиуса из «Реала» — 125.
Первым достижение Роналду побил защитник «Бенфики» и сборной Португалии Рубен Диаш. «Неплохо для воскресенья», — написал Диаш, который сделал 150 повторений и передал вызов
У Матюиди результат лучше, чем у Криша, но хуже, чем у Диаша — 144 раза за 45 секунд.
Сколько сможете вы? Расстилайте коврики и приводите себя в форму не выходя из дома. Вперед!