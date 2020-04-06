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13:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Реал» попытается приобрести Кейна

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мадридский «Реал» в межсезонье предпримет попытку приобрести форварда лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу Харри Кейна, сообщает Sport.es.

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Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес определил Кейна в качестве приоритетной цели.

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Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан хочет усилить атакующую линию команды, согласившись, что сербский форвард Лука Йович, который пополнил состав «Реала» прошлым летом, не оправдал ожиданий.

Как говорится в материале, «Реалу» будет сложно осуществить переход 26-летнего англичанина из-за нежелания «шпор» расставаться со своими лидером, однако Перес рассчитывает, что Кейн поможет осуществить сделку. В марте форвард заявил, что готов покинуть «Тоттенхэм», если команда не будет прогрессировать и перестанет идти в правильном направлении.

Кейн в текущем сезоне провел 25 матчей во всех турнирах и забил 17 голов. В общей сложности нападающий отыграл за «Тоттенхэм» 278 встреч, в которых отличился 181 раз. Действующий контракт англичанина со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года.

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