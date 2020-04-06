СМИ: «Реал» попытается приобрести Кейна

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Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес определил Кейна в качестве приоритетной цели.

Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан хочет усилить атакующую линию команды, согласившись, что сербский форвард Лука Йович, который пополнил состав «Реала» прошлым летом, не оправдал ожиданий.

Как говорится в материале, «Реалу» будет сложно осуществить переход 26-летнего англичанина из-за нежелания «шпор» расставаться со своими лидером, однако Перес рассчитывает, что Кейн поможет осуществить сделку. В марте форвард заявил, что готов покинуть «Тоттенхэм», если команда не будет прогрессировать и перестанет идти в правильном направлении.