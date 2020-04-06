СМИ: «Реал» попытается приобрести Кейна
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мадридский «Реал» в межсезонье предпримет попытку приобрести форварда лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу Харри Кейна, сообщает Sport.es.
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мадридский «Реал» в межсезонье предпримет попытку приобрести форварда лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу Харри Кейна, сообщает Sport.es.
Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес определил Кейна в качестве приоритетной цели.
Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан хочет усилить атакующую линию команды, согласившись, что сербский форвард Лука Йович, который пополнил состав «Реала» прошлым летом, не оправдал ожиданий.
Как говорится в материале, «Реалу» будет сложно осуществить переход 26-летнего англичанина
Кейн в текущем сезоне провел 25 матчей во всех турнирах и забил 17 голов. В общей сложности нападающий отыграл за «Тоттенхэм» 278 встреч, в которых отличился 181 раз. Действующий контракт англичанина со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года.