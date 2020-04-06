СМИ: ФИФА продлит бессрочно сезон-2019/20
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) бессрочно продлит сезон-2019/20 по всему миру, сообщает The Athletic.
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) бессрочно продлит сезон-2019/20 по всему миру, сообщает The Athletic.
Данное решение позволит местным футбольным властям самим определять сроки окончания сезонов, которые в большинстве стран были прерваны
ФИФА также планирует изменить сроки летнего трансферного окна и разрешит продлевать контракты игроков, которые заканчиваются в конце июня 2020 года.