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14:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: ФИФА продлит бессрочно сезон-2019/20

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) бессрочно продлит сезон-2019/20 по всему миру, сообщает The Athletic.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:22 MSK, 06.04
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Данное решение позволит местным футбольным властям самим определять сроки окончания сезонов, которые в большинстве стран были прерваны из-за коронавируса. Кроме того, этот шаг ФИФА позволит снизить вероятность досрочного завершения сезона в разных странах.

ФИФА также планирует изменить сроки летнего трансферного окна и разрешит продлевать контракты игроков, которые заканчиваются в конце июня 2020 года.

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