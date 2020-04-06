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14:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Мойес добровольно пошел на понижение зарплаты

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес добровольно согласился урезать зарплату на 30%, чтобы помочь футбольному клубу преодолеть финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса, сообщает Guardian.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:11 MSK, 06.04
Источник: AP 2020

Мойес стал третьим тренером в английской премьер-лиге, который пошел на понижение зарплаты в нынешней ситуации. Ранее это сделали Эдди Хау («Борнмут») и Грэм Поттер («Брайтон»).

«Вест Хэм» не будет отправлять сотрудников в отпуск из-за кризиса с коронавирусом, в клуб планируется дополнительно вложить 30 миллионов фунтов.

Английская премьер-лига в пятницу провела переговоры с Ассоциацией профессиональных футболистов (PFA), представляющей интересы игроков лиги, в результате чего предложила футболистам снизить свою заработную плату на 30%. Переговоры между сторонами продолжаются.

Чемпионат Англии по футболу был прерван из-за пандемии коронавируса.

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