СМИ: Мойес добровольно пошел на понижение зарплаты
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес добровольно согласился урезать зарплату на 30%, чтобы помочь футбольному клубу преодолеть финансовые проблемы
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес добровольно согласился урезать зарплату на 30%, чтобы помочь футбольному клубу преодолеть финансовые проблемы
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