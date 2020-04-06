СМИ: Мойес добровольно пошел на понижение зарплаты

Источник: AP 2020

Мойес стал третьим тренером в английской премьер-лиге, который пошел на понижение зарплаты в нынешней ситуации. Ранее это сделали Эдди Хау («Борнмут») и Грэм Поттер («Брайтон»).

«Вест Хэм» не будет отправлять сотрудников в отпуск из-за кризиса с коронавирусом, в клуб планируется дополнительно вложить 30 миллионов фунтов.

Английская премьер-лига в пятницу провела переговоры с Ассоциацией профессиональных футболистов (PFA), представляющей интересы игроков лиги, в результате чего предложила футболистам снизить свою заработную плату на 30%. Переговоры между сторонами продолжаются.