Свой рекорд по голам, матчи с «Аяксом» и статус лидера. Как Меркель проводил сезон в Нидерландах

Источник: AFP 2020

Корреспондент Vesti.kz рассказывает, что показывал Александр Меркель в чемпионате Нидерландов, где играет за «Хераклес».

Мог уйти, но остался

Летом 2019 года в тихом «Хераклесе» вспыхнул неожиданный бунт, участниками которого стали Адриан Далмау и Меркель. СМИ стало известно, что игроки отказались от клубной фотосессии, хотя Меркель все-таки поучаствовал в командном фото.

«Их поведение напоминает мне детей подросткового возраста, которые не понимают, что делают», — сказал тренер Франк Вормут.

Казахстанец все-таки остался, но очевидно, что какое-то предложение у него было. В частности, были слухи относительно «Кайрата» и «Тобола». Позже Алекс заявил, что ему очень комфортно работать с Вормутом. «Самое главное, что у нас одинаковое представление о футболе», — говорил он.

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Лучшая статистика в карьере

Второй сезон в «Хераклесе» стал для Меркеля самым успешным в карьере с точки зрения статистики. В паре с Орестисом Киоморцозлу они образовали качественный и разнообразный союз в центре полузащиты.

Казахстанец практически везде стал одним из лидером по показателям, среди игроков «Хераклеса», сыгравших больше 20 матчей. Итак, у Алекса в среднем за игру — 2,8 отборов, 1,6 ключевых передач, 50,7 всех передач, 83,8 процент точности передач, 4 голевые передачи, 2 забитых мяча. Шесть результативных действий даже за неполный сезон — это лучший результат для полузащитника во всей карьере.

Кроме того, он третий игрок команды по востребованности. Стабильность Алекса преобразовалась в 2201 сыгранную минуту, он вынужденно пропустил лишь один матч с «Венло» из-за перебора желтых карточек. Больше Меркеля сыграли только Сириль Дессерс (лучший форвард всего чемпионата, 2312 минут) и вратарь Янис Бласвич (2340 минут).

Осенью Алекс дал интервью крупнейшему немецкому спортивному изданию Bild, где отметил:

«После многих этапов, когда дела шли плохо, “Хераклес” стал настоящей удачей. Это идеальная среда для меня. Здесь я могу изменить себя и найти заново. Здесь я лидер. Я освоил эту роль и, основываясь на своем опыте, могу это сделать, мне нравится играть в этой лиге. Эредивизи — это технически превосходный футбол на высшем уровне. Это игра только вперед. Для меня это подходит идеально. Я могу посоветовать каждому игроку, который придает большое значение футбольному интеллекту, поехать в Нидерланды. Из этой лиги Де Йонг переходит в “Барсу”, а Де Лихт в “Ювентус”».

Матчи, голы, оценки

В Эредивизи креативное мышление Алекса работает по полной, он действительно стал качественным контролирующим опорником. «Хераклес» весьма средняя команда, даже по меркам Нидерландов, но не зря в клубе раскрываются игроки с атакующим потенциалом. Тот же Десерс или арендованный Мауро Жуниор из ПСВ. По оценкам Whoscored Меркель — шестой игрок «Хераклеса» (среди футболистов, сыгравших больше 20 матчей). Средний рейтинг Алекса — 6,97. У него было сразу несколько матчей, где он был одной из главных звезд, зарабатывая оценку выше восьми.

Особенно продуктивным выдался для Алекса ноябрь прошлого года. В тот период казахстанец дважды забил и был включен в команду месяца чемпионата. Было приятно увидеть нашего игрока в компании с полузащитниками сборной Нидерландов — Теуном Копмайнерсом и Дони ван де Беком.

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Среди игроков сборной Казахстана есть лишь один человек, который хотя бы два раза за сезон выходил против полуфиналиста Лиги чемпионов. Да, это именно Меркель. Игры с «Аяком» сложились для «Хераклеса» по-разному, но дома команда Алекса одержала победу.

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