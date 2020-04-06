Футбольная ассоциация Англии оценила ущерб от приостановки турниров

Источник: AP 2020

Чемпионат Англии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса на срок до начала мая, однако возобновление соревнований зависит от дальнейшей ситуации с распространением болезни. Женский чемпионат Англии по футболу ранее уже был завершен досрочно, так же как и соревнования в любительских лигах страны. При этом FA заявила, что намерена довести до конца нынешний розыгрыш Кубка Англии как среди мужских, так и среди женских команд, если это будет возможно.

«Общий финансовый убыток в настоящее время прогнозируется на уровне около 100 миллионов фунтов стерлингов, но он может легко превысить 150 миллионов в зависимости от продолжительности необходимых медицинских мер, принятых правительством», — сказал Баллингем, слова которого приводятся на сайте FA.

«Наряду со многими другими организациями по всей стране, мы пересматриваем нашу финансовую модель в этот сложный период. Мы хотим предпринять разумные и соответствующие шаги, чтобы помочь защитить и поддержать FA и наших сотрудников в это непредсказуемое время», — добавил Баллингем.