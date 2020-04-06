Футбольная ассоциация Англии оценила ущерб от приостановки турниров
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Ущерб от приостановки футбольных турниров в Англии
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Ущерб от приостановки футбольных турниров в Англии
Чемпионат Англии был приостановлен в марте
«Общий финансовый убыток в настоящее время прогнозируется на уровне около 100 миллионов фунтов стерлингов, но он может легко превысить 150 миллионов в зависимости от продолжительности необходимых медицинских мер, принятых правительством», — сказал Баллингем, слова которого приводятся на сайте FA.
«Наряду со многими другими организациями по всей стране, мы пересматриваем нашу финансовую модель в этот сложный период. Мы хотим предпринять разумные и соответствующие шаги, чтобы помочь защитить и поддержать FA и наших сотрудников в это непредсказуемое время», — добавил Баллингем.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончались.