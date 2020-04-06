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17:29 (мск), источник: Vesti.kz

Димитров об уходе из «Иртыша» и суде за 1,2 миллиона евро: Этот цирк я не забуду до конца жизни

Бывший главный тренер «Иртыша» Димитар Димитров в интервью Telegram-каналу Kozhakhmet_inside рассказал о суде с павлодарским клубом и вспомнил, как ему мешали работать в команде.

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По решению ФИФА, пятикратные чемпионы Казахстана должны заплатить Димитрову и его штабу компенсацию в 1,2 миллиона евро за незаконное увольнение с вмешательством городских властей в тренировочный процесс и последующим инициированием его прогулов. По словам болгарина, клуб не делал попыток решить вопрос без суда.

«Лишь однажды, где-то 5−6 месяцев назад, мне звонил юрист клуба. Спросил, готов ли я к разговору с его руководством. Я сказал, что с прежними руководителями не вижу смысла что-либо обсуждать. И для этого есть мой юрист. В то же время я четко дал понять, что готов пойти на уступки, если они будут проявлять больше уважения ко мне. После этого никто не звонил», — отметил Димитров.

Он рассказал, что после возвращения в «Иртыш» ему всячески мешали работать.

«Когда в 2018-м я вернулся в Павлодар и мне нужно было спасти «Иртыш» от вылета, я почувствовал, что мое возвращение — это давление болельщиков на руководство клуба, сами они меня не хотели возвращать, — считает Димитров. — Но прессинг был большой со стороны фанатов. И они поддались.

Как только нам удалось сохранить команду в премьер-лиге, я почувствовал, что меня не хотят видеть. С первого дня нового года я видел и понимал, что мне вставляют палки в колеса. Это проявлялось во многом, как в комплектации, так и в личном общении. Поэтому тот результат, к которому пришли, вполне логичен и ожидаем.

У меня были два главных условия: вернуть в команду Давида Лория, потому что мне нужен был лидер в раздевалке, и перевести Пиралы Алиева в тренерский штаб. Мне этого не дали, а Пиралы в январе очень некрасиво уволили, с ним поступили крайне плохо. Нельзя так издеваться над людьми.

Еще я просил сменить медицинский персонал. У меня были определенные требования по местным футболистам. Если бы вы видели мой изначальный список игроков, которых я хотел в команду, и сравнили его с тем, что в итоге вышло, то поняли бы, какая там большая разница.

Прокомментировал Димитров и информацию о том, что акимат Павлодарской области может сделать клуб банкротом, чтобы не отдавать долги.

«Не могу комментировать это. Я этого не слышал от самих руководителей или от акимата. Но вижу попытку сделать меня крайним в этой ситуации. Будто клуб должен только мне. Проблемы у «Иртыша» из-за неграмотного управления, и я здесь точно ни при чем.

Готов ли я вернуться в «Иртыш»?. Конечно. Я люблю «Иртыш». И я являюсь почетным жителем Павлодара. У меня в этом городе было не только то плохое, о чем мы сегодня говорим, но и много хороших моментов. Было как-то, что нам пришлось5−6 месяцев работать без денег из-за задержки зарплаты. Я мог тогда легко уйти, у меня были другие предложения, но мне нравилось в Павлодаре, я был там счастлив. А потом со мной устроили такое — этот цирк я не смогу забыть до конца жизни, — признался Димитров.

Напомним, что в «Иртыше» Димитров работал с июня 2015 по август 2017 года и с июля 2018 по май 2019 года. В сезоне-2016 болгарин привел клуб к бронзовым медалям КПЛ. Сейчас 60-летний Димитров возглавляет на родине «Берое» из высшей лиги.

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