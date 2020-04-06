Димитров об уходе из «Иртыша» и суде за 1,2 миллиона евро: Этот цирк я не забуду до конца жизни
Бывший главный тренер «Иртыша» Димитар Димитров в интервью
Бывший главный тренер «Иртыша» Димитар Димитров в интервью
По решению ФИФА, пятикратные чемпионы Казахстана должны заплатить Димитрову и его штабу компенсацию в 1,2 миллиона евро за незаконное увольнение с вмешательством городских властей в тренировочный процесс и последующим инициированием его прогулов. По словам болгарина, клуб не делал попыток решить вопрос без суда.
«Лишь однажды,
Он рассказал, что после возвращения в «Иртыш» ему всячески мешали работать.
«Когда в 2018-м я вернулся в Павлодар и мне нужно было спасти «Иртыш» от вылета, я почувствовал, что мое возвращение — это давление болельщиков на руководство клуба, сами они меня не хотели возвращать, — считает Димитров. — Но прессинг был большой со стороны фанатов. И они поддались.
Как только нам удалось сохранить команду в
У меня были два главных условия: вернуть в команду Давида Лория, потому что мне нужен был лидер в раздевалке, и перевести Пиралы Алиева в тренерский штаб. Мне этого не дали, а Пиралы в январе очень некрасиво уволили, с ним поступили крайне плохо. Нельзя так издеваться над людьми.
Еще я просил сменить медицинский персонал. У меня были определенные требования по местным футболистам. Если бы вы видели мой изначальный список игроков, которых я хотел в команду, и сравнили его с тем, что в итоге вышло, то поняли бы, какая там большая разница.
Прокомментировал Димитров и информацию о том, что акимат Павлодарской области может сделать клуб банкротом, чтобы не отдавать долги.
«Не могу комментировать это. Я этого не слышал от самих руководителей или от акимата. Но вижу попытку сделать меня крайним в этой ситуации. Будто клуб должен только мне. Проблемы у «Иртыша»
Готов ли я вернуться в «Иртыш»?. Конечно. Я люблю «Иртыш». И я являюсь почетным жителем Павлодара. У меня в этом городе было не только то плохое, о чем мы сегодня говорим, но и много хороших моментов. Было
Напомним, что в «Иртыше» Димитров работал с июня 2015 по август 2017 года и с июля 2018 по май 2019 года. В сезоне-2016 болгарин привел клуб к бронзовым медалям КПЛ. Сейчас 60-летний Димитров возглавляет на родине «Берое» из высшей лиги.