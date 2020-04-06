Мать Гвардиолы скончалась от коронавируса

Женщине было 82 года.



«Каждый, кто связан с клубом, выражает свои самые искренние соболезнования в это тяжёлое время Пепу, его семье и всем их друзьям», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Манчестер Сити» в «Твиттере».