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18:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клубы Серии А договорились снизить зарплаты футболистам

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Клубы-участники чемпионата Италии по футболу договорились снизить зарплаты игрокам, тренерам и сотрудникам первых команд из-за пандемии коронавируса, сообщает Football Italia.

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Источник: Reuters

Лига в понедельник провела экстренное совещание по конференц-связи, на котором 19 клубов договорились о сокращении заработных плат игроков на 1/6 часть (две ежемесячные выплаты), если сезон будет завершен, или на треть (четыре выплаты), если он будет отменен. Единственным клубом, не участвовавшим в голосовании, был «Ювентус», который уже договорился со своими игроками о снижении зарплат.

Италия первой среди пяти ведущих европейских лиг объявила о паузе в чемпионате из-за коронавируса. В воскресенье глава Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что завершение чемпионата в сентябре или октябре «вполне возможно».

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