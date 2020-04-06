Клубы Серии А договорились снизить зарплаты футболистам

Лига в понедельник провела экстренное совещание по конференц-связи, на котором 19 клубов договорились о сокращении заработных плат игроков на 1/6 часть (две ежемесячные выплаты), если сезон будет завершен, или на треть (четыре выплаты), если он будет отменен. Единственным клубом, не участвовавшим в голосовании, был «Ювентус», который уже договорился со своими игроками о снижении зарплат.