Прорыв «Шахтера», «Кайрат» Вайсса, «Астана» в ЛЧ и богатый «Актобе». Когда КПЛ была на пике

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Корреспондент Vesti.kz ностальгирует по куражному «Кайрату» Владимира Вайсса, очень богатому «Актобе», улетевшей в стратосферу при Станимире Стойлове «Астане» и сверхэффективному «Шахтеру».

Чтобы понимать насколько это был успешный период для клубного казахстанского футбола, стоит сразу перечислить несколько впечатляющих фактов. За три европейских сезона, два клуба («Шахтер» и «Астана») пробились в групповые этапы Лиги Европы и Лиги чемпионов. Еще четыре раза казахстанские команды добирались до раунда плей-офф квалификации и находились в шаге от групповых этапов ЛЕ (дважды «Актобе», «Астана» и «Кайрат»). Конкуренция в КПЛ была так высока, что «Ордабасы», «Иртыш» (на тот момент достаточно конкурентноспособный) и «Тобол» мечтали о попадании в четверку.

«Шахтер»

Детище Виктора Кумыкова было уникальным во всех смыслах. Перед тем, как ворваться в Европу, «Шахтер» пару лет не знал себе равных в Казахстане и готовился к реализации больших целей. Кумыкова вдохновлял пример белорусского БАТЭ, и он верил, что сможет вывести команду в еврокубки. Символично, что свой поход в квалификации они начали именно против борисовского коллектива. Дальше вы помните — грандиозная дуэль с «Селтиком», обряд с баранами и первый групповой этап ЛЕ в истории Казахстана.

Тактически грамотный Кумыков выстроил сверхмотированную и как будто роботизированную команду, где балканцы Джидич, Василевич, Симчевич вычищали все в обороне, опорники Вичюс и Каньяс давали гигантский объем работы и помогали атаке (литовец роскошно исполнял знаменитые ауты, колумбиец терзал соперников дальними ударами), а ветеран Финонченко рвал и метал впереди, осознавая, что это его последний шанс поиграть на таком уровне.

К сожалению, та команда быстро «умерла» по классическому сценарию для казахстанских клубов. В клубе закончились деньги, несмотря на то, что карагандинцы стали первыми, кто заработали серьезную сумму после выступления в еврокубках.

«Актобе»

В 2013 году «Актобе» взял свой последний чемпионский титул, усилиями тогда еще совсем юного воспитанника Абата Аймбетова. Тогда это могло стать знаком свыше — доверяйте своим ребятам, стройте школу, но все обернулось иначе. Говорят, амбиции либо поднимут, либо погубят. «Актобе» попал во вторую категорию. Клуб обладал гигантским бюджетом, приглашая известных легионеров из серьезных команд СНГ. «Актобе» отчаянно рвался в еврокубки и пытался усилить команду, каких бы денег это им не стоило.

Так в стане красно-белых оказались Маркос Пиззелли, Андерсон Сантана, Данилу Неку, Алексей Антонов, Сергей Давыдов и даже Артем Милевский (правда он стремительно покинул Казахстан, позже объясняя, что «Актобе» это «треш»).

Актюбинцы дважды доходили до раунда плей-офф квалификации ЛЕ, но в обоих случаях их затем легко выбивали киевское «Динамо» и «Легия». В 2015 году «Актобе» под руководством Владимира Газаева проиграл эстонскому «Нымме Кальо», и это стало предвестником глобального кризиса клуба, который продолжается до сих пор.

«Астана»

В упомянутом 2013 году «Астана» проиграла на финише «золото» чемпионата и опозорилась в еврокубках, уступив скромному болгарскому «Ботеву» с общим счетом 0:6. Спустя полгода в столицу Казахстана пригласили именно того тренера, который издевался над их командой в отборе ЛЕ. Стойлов — еще один коуч, который значительно повлиял на историю одной конкретной команды.

В первый же сезон Стойлов избавил «Астану» от статуса вечных лузеров и построил настоящую команду-гегемон. Эрич, Бейсебеков, Аничич, Постников и Шомко сформируют оборону, которая до сих пор приносит результат (ушел только Аничич). Каньяс добавит чемпионской уверенности, молодые Жуков и Джолчиев начнут стремительно прогрессировать, а опытные Кетевоама и Нусербаев будут отвечать за атаку. Украсит эту банду молодые таланты из-за рубежа — Патрик Твумаси и Неманья Максимович (оба позже уедут в Испанию).

«Астана» начнет властвовать не только в том, сверхконкурентном чемпионате Казахстана, но и взбудоражит всю Европу. В 2015 году столичный клуб перепишет историю нашего футбола и доделает то, что не смог «Шахтер» — выйдет в групповой этап Лиги чемпионов. В квалификации клуб снимет скальпы с «Марибора», ХИКа и АПОЭЛа, а осенью ни разу не проиграет дома в противостояниях с «Галатасараем», «Бенфикой» и «Атлетико» (в том сезоне мадридцы дойдут до финала ЛЧ).

Тогда же Стойлов покажет насколько ему плевать на общественное мнение и поступит, как настоящий стратег. Отправив полурезеврный состав на выезд с «Атлетико», болгарин через несколько дней выставит боевую (и что важно — свежую) команду на ключевой (по сути золотой) матч КПЛ против «Кайрата» и выиграет эту битву. Этот факт еще раз говорит о силе того чемпионата, где жертвовали матчем с испанским грандом, ради золотых медалей премьер-лиги.

«Кайрат»

В те годы проект Кайрата Боранбаева по возрождению команды набирает обороты и становится очевидно, что в Казахстане появляется новая сила в клубном футболе. Прежде всего, об этом говорит фигура … главного тренера, да снова именно эта должность является краеугольной. Если вышеназванные Кумыков и Стойлов до приезда в страну были малоизвестны казахстанским болельщикам, то вот Вайсс оказался совсем из другого числа. За спиной словака было несколько успешных команд, включая сенсационный выход «Артмедии» в ЛЧ, выход сборной Словакии в плей-офф ЧМ-2010 и крепкий «Сатурн», выступавший в РПЛ.

Вайсс сразу показал себя очень эмоциональным и куражистым тренером, именно таким стал и его «Кайрат». В 2013−14 годы алматинцы формировали команду, допуская ожидаемые селекционные и управленческие ошибки. В 2015 году пазл сложился. Засверкавшие Исламхан и Куат, форвард Гоу, забивавший голы в промышленных масштабах, бразильская магия Исаэля, дуэт мощнейших защитников Маркович — Бруно и Анатолий Тимощук, еще пару лет назад выигравший Лигу чемпионов. В таком составе «Кайрат» провел, возможно, лучший или по крайней мере самый запоминающийся сезон в своей современной истории.

Драма с «Бордо» и шальной гол Нусербаева лишили «Кайрат» группового этапа ЛЕ и чемпионства. «Кайрат» Вайсса был чудо как хорош, в КПЛ-2015 они были самой результативной и малопропускающей командой, но золото все равно не завоевали. «Кайрат» Вайсса регулярно собирал аншлаги в еврокубках и завораживал красотой в атаке. Но «Кайрат» Вайсса оказался эмоционально не устойчив.