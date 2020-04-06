СМИ: Поль Погба может выкупить контракт у «Манчестер Юнайтед»

Текущее соглашение 27-летнего Погба с английским клубом истекает 30 июня 2021 года. По информации источника, согласно одному из пунктов правил Международной федерации футбола (ФИФА), француз может ускорить уход из команды, выкупив свой контракт. Сумма расторжения соглашения будет зависеть от количества оставшихся лет контракта и расходов клуба.

Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году из итальянского «Ювентуса», сумма трансфера составила €105 млн. В нынешнем сезоне игрок провел восемь матчей за английский клуб, в которых отдал две голевые передачи. В составе клуба Погба выиграл Лигу Европы. В 2018 году в составе сборной Франции Погба стал чемпионом мира.