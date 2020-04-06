Калачев: Трансляции чемпионата Белоруссии — хорошая реклама

В Европе из-за пандемии коронавируса приостановлены все национальные чемпионаты за исключением белорусского, который транслирует российское телевидение.
«Ну показывают его и показывают. Наверное, это хорошая реклама сейчас. Люди смотрят, видимо, это интересно. Другие страны тоже транслируют белорусский чемпионат. Хотя, может быть, его показывают из-за того, что нечего смотреть. Если руководители футбольной федерации решили продолжать матчи, значит, ситуация (с вирусом — ред.) спокойная», — сказал Калачев РИА Новости по телефону.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 1,2 миллиона случаев заражения, более 64,5 тысячи человек скончались.