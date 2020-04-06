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22:25 (мск), источник: ТАСС

Умер бывший главный тренер «Атлетико», «Барселоны» и «Реала» Радомир Антич

ТАСС, 6 апреля. Бывший югославский футболист, югославский и сербский тренер Радомир Антич скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщает пресс-служба испанского «Атлетико», который Антич возглавлял в 1995—1998, 1999, 2000 годах.

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О причинах смерти Антича не сообщается.

Большую часть игровой карьеры Антич, выступавший на позиции защитника, провел в составе белградского «Партизана», с которым выиграл чемпионат Югославии сезона-1975/76. Также он выступал за югославскую «Слободу» (Ужице, Сербия), турецкий «Фенербахче», испанскую «Сарагосу» и английский «Лутон Таун». В составе сборной Югославии он провел один матч.

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Антич — единственный тренер в истории, который в разное время возглавлял «Атлетико», мадридский «Реал» и «Барселону», также он работал в испанских «Сарагосе», «Овьедо», «Сельте», сборной Сербии, китайских «Шаньдун Лунэн» и «Хэбэй Чайна Форчун». В качестве главного тренера «Атлетико» он в сезоне-1995/96 выиграл Кубок Испании и привел мадридскую команду к первому с 1977 года чемпионству.

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20 февраля© Ньюстюб
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