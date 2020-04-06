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22:15 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» отказался от участия в госпрограмме по сохранению рабочих мест

ТАСС, 6 апреля. Руководство футбольного клуба «Ливерпуль» приняло решение отказаться от участия в государственной программе по выплате зарплат сотрудникам в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: AP 2020

В субботу клуб принял решение отправить ряд работников в отпуск по государственной программе по сохранению рабочих мест в период пандемии коронавируса, отметив, что все сотрудники будут получать зарплату в полном размере. Согласно данной программе, 80% затрат берет на себя государство, в то время как клуб платит сотруднику оставшиеся 20% зарплаты.

«Мы считаем, что на прошлой неделе пришли к неверному выводу, подав заявление на участие в программе сохранения рабочих мест и предоставив отпуск сотрудникам из-за приостановки матчей премьер-лиги, и искренне сожалеем об этом. Мы постараемся найти альтернативные способы финансирования на время приостановки проведения матчей и гарантируем отозвать заявку на государственную программу помощи», — говорится в заявлении генерального директора клуба Питера Мура.

Справка
Как проходит карантин в разных странахНа фоне пандемии коронавируса в мире власти принимают схожие меры, чтобы уменьшить число зараженных.

По информации журналиста агентства Ассошиэйтед Пресс Роба Харриса, «Манчестер Юнайтед» в понедельник отправил около 900 работников в отпуск за счет клуба, не прибегнув к участию в государственной программе.

Чемпионат Англии был приостановлен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок. Ранее в ходе совещания все клубы Английской премьер-лиги пришли к единогласному решению провести переговоры с игроками команд по вопросу сокращении заработной платы на 30% на время пандемии. «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 82 очка после 29 матчей.

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Полдень в пустых городах

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов.

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