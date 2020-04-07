СМИ: «Сельта» не разрешала Смолову возвращаться в Россию
ТАСС, 7 апреля. Руководство испанской «Сельты» не давало разрешения футболисту Федору Смолову на возвращение в Россию в период карантина. Об этом сообщает издание AS.
ТАСС, 7 апреля. Руководство испанской «Сельты» не давало разрешения футболисту Федору Смолову на возвращение в Россию в период карантина. Об этом сообщает издание AS.
5 апреля стало известно, что 30-летний нападающий вернулся в Россию, нарушив соблюдение самоизоляции во время введенного в Испании режима повышенной готовности
По информации источника, Смолов не получал разрешения на выезд за пределы Испании, так как руководство Ла лиги его не одобрило. Отмечается, что за данные действия футболист получит штраф. Однако ранее сообщалось, что санкции будут применены только при условии несвоевременного возвращения нападающего в Испанию.
Смолов перешел в «Сельту» зимой на правах аренды из московского «Локомотива». В составе испанского клуба российский нападающий провел шесть матчей в чемпионате Испании, в которых забил один гол, поразив ворота мадридского «Реала» (2:2).
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов.