Военные сборы для звезды АПЛ. Сон Хын Мин станет морским пехотинцем

Источник: Спорт-Экспресс

Как откосить от армии

В Корее строго относятся к службе в армии. Все годные к ней мужчины должны обязательно отслужить 21 месяц. Исключений нет: бизнесмены, официанты, футболисты — в армию призывают всех. Но спортсменам могут дать некоторые послабления. У футболистов есть два варианта откосить от армии:

— выиграть со сборной любые медали Олимпийских игр;.

— выиграть золото Азиатских игр (не путайте с Кубком Азии по футболу).

Есть и еще один способ, но формально это все равно будет считаться прохождением военной службы: нужно сыграть полгода за любой корейский клуб, а затем провести еще два сезона за один из армейских клубов Кореи (например, «Санджу Санму» или «Асан Мугунхва») с ежемесячной зарплатой в 288 долларов. В этих клубах играют только корейцы, а их состав регулярно меняется. Но это полноценные участники турниров, «Санджу Санму» даже играет в элитной К-лиге. Кстати, именно этот клуб во время чемпионата мира 2014 года представлял Ли Гын Хо — тот самый футболист, который забил печально известный гол в ворота Игоря Акинфеева.

Спасительная победа

Важно, что футболистам следует отдать долг родине до 28 лет. Сон Хын Мин понимал, что время уходит. Олимпийские игры проводятся раз в четыре года, Азиатские игры — тоже. Корея стала третьей на Олимпиаде-2012, выиграла футбольный турнир на Азиатских играх-2014, но в обоих случаях его не было в составе. В 2014-м кореец просил «Байер» отпустить его, но леверкузенцы отказались.

В 2018 году «Тоттенхэм» пошел навстречу Сон Хын Мину, хотя это было невыгодно «шпорам»: Азиатские игры проходили в августе и сентябре, когда сезон в Англии уже стартовал. Из-за этого форвард пропустил матчи с «Фулхэмом», «Манчестер Юнайтед» и «Уотфордом». Совсем недавно экс-главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поведал небольшой секрет: «Сонни все еще в «Тоттенхэме», потому что мы разрешили ему поехать в Азию и сыграть на турнире, куда необязательно отпускать футболистов. Если бы мы не сделали этого, то он ушел бы из «Тоттенхэма».

Все закончилось хорошо, хотя Сон Хын Мин на турнире выглядел слабо: забил всего один гол. Тем не менее, именно нападающий «Тоттенхэма» был капитаном команды и получил заслуженную золотую медаль, а с ней и более важный бонус.

Три недели сборов

Но все не так просто. Поблажку он получил, но все еще должен пройти краткосрочные военные сборы. Примерно такая же система есть в России, где студенты после прохождения курса на военной кафедре отправляются на сборы. Нападающему «Тоттенхэма» не нужно тратить 21 месяц на армейскую подготовку, но несколько недель он все равно должен отдать государству.

В Лондоне об этом знали — планировалось, что Сон Хын Мин отправится на сборы этим летом, сразу после окончания сезона. Но пандемия коронавируса рушит все планы — неизвестно, когда возобновится чемпионат, и будет ли межсезонье. Зато уже понятно, что в ближайший месяц матчей в Англии не будет.

В марте «Тоттенхэм» отпустил Сон Хын Мина домой — сейчас он находится на обязательном 14-дневном карантине, так как прилетел из страны с большим числом зараженных (в Великобритании в пять раз больше подтвержденных случаев коронавируса, чем в Корее). Но уже известно, что 20 апреля кореец наденет военную форму — местные СМИ сообщают, что Сон отправится на базу морской пехоты на остров Чеджу и пройдет трехнедельный курс базовой военной подготовки. Как поясняют в Корее, выбор рода войск обусловлен длительностью курса — у остальных срок сборов обычно составляет четыре недели.

«Тоттенхэм» уже все подтвердил. В понедельник клуб объявил, что в Корее Сон проходит завершающий этап восстановления от перелома руки, полученного в середине февраля, а в апреле отправится на сборы и вернется в Лондон в конце весны. Так что для него все удачно совпало: пока футбол на паузе, он может расплатиться с долгами.