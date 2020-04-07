Военные сборы для звезды АПЛ. Сон Хын Мин станет морским пехотинцем
Во время вынужденного отпуска один из лидеров «Тоттенхэма» отдаст долг своей стране.
Во время вынужденного отпуска один из лидеров «Тоттенхэма» отдаст долг своей стране.
В Корее строго относятся к службе в армии. Все годные к ней мужчины должны обязательно отслужить 21 месяц. Исключений нет: бизнесмены, официанты, футболисты — в армию призывают всех. Но спортсменам могут дать некоторые послабления. У футболистов есть два варианта откосить от армии:
— выиграть со сборной любые медали Олимпийских игр;.
— выиграть золото Азиатских игр (не путайте с Кубком Азии по футболу).
Есть и еще один способ, но формально это все равно будет считаться прохождением военной службы: нужно сыграть полгода за любой корейский клуб, а затем провести еще два сезона за один из армейских клубов Кореи (например, «Санджу Санму» или «Асан Мугунхва») с ежемесячной зарплатой в 288 долларов. В этих клубах играют только корейцы, а их состав регулярно меняется. Но это полноценные участники турниров, «Санджу Санму» даже играет в элитной
Важно, что футболистам следует отдать долг родине до 28 лет. Сон Хын Мин понимал, что время уходит. Олимпийские игры проводятся раз в четыре года, Азиатские игры — тоже. Корея стала третьей на Олимпиаде-2012, выиграла футбольный турнир на Азиатских играх-2014, но в обоих случаях его не было в составе. В 2014-м кореец просил «Байер» отпустить его, но леверкузенцы отказались.
В 2018 году «Тоттенхэм» пошел навстречу Сон Хын Мину, хотя это было невыгодно «шпорам»: Азиатские игры проходили в августе и сентябре, когда сезон в Англии уже стартовал.
Все закончилось хорошо, хотя Сон Хын Мин на турнире выглядел слабо: забил всего один гол. Тем не менее, именно нападающий «Тоттенхэма» был капитаном команды и получил заслуженную золотую медаль, а с ней и более важный бонус.
Но все не так просто. Поблажку он получил, но все еще должен пройти краткосрочные военные сборы. Примерно такая же система есть в России, где студенты после прохождения курса на военной кафедре отправляются на сборы. Нападающему «Тоттенхэма» не нужно тратить 21 месяц на армейскую подготовку, но несколько недель он все равно должен отдать государству.
В Лондоне об этом знали — планировалось, что Сон Хын Мин отправится на сборы этим летом, сразу после окончания сезона. Но пандемия коронавируса рушит все планы — неизвестно, когда возобновится чемпионат, и будет ли межсезонье. Зато уже понятно, что в ближайший месяц матчей в Англии не будет.
В марте «Тоттенхэм» отпустил Сон Хын Мина домой — сейчас он находится на обязательном 14-дневном карантине, так как прилетел из страны с большим числом зараженных (в Великобритании в пять раз больше подтвержденных случаев коронавируса, чем в Корее). Но уже известно, что 20 апреля кореец наденет военную форму — местные СМИ сообщают, что Сон отправится на базу морской пехоты на остров Чеджу и пройдет трехнедельный курс базовой военной подготовки. Как поясняют в Корее, выбор рода войск обусловлен длительностью курса — у остальных срок сборов обычно составляет четыре недели.
«Тоттенхэм» уже все подтвердил. В понедельник клуб объявил, что в Корее Сон проходит завершающий этап восстановления от перелома руки, полученного в середине февраля, а в апреле отправится на сборы и вернется в Лондон в конце весны. Так что для него все удачно совпало: пока футбол на паузе, он может расплатиться с долгами.