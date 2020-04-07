Футболисты и тренеры «Рейнджерс» согласились на отсрочку зарплаты

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«Клуб может подтвердить, что игроки первой команды, главный тренер и его штаб, а также руководство добровольно вызвались взять отсрочку выплаты зарплаты на следующие три месяца. Они заинтересованы в том, чтобы ни один из сотрудников “Рейнджерс” не пострадал от финансовых трудностей во время этого кризиса», — говорится в заявлении.

«Я очень горжусь реакцией всех в “Рейнджерс” на вызов, с которым мы сталкиваемся по всей Великобритании и за ее пределами. Как команда, мы были уверены, что вместе можем обеспечить будущее нашего футбольного клуба. На самом деле, это было легкое решение для игроков и руководства. Сейчас мы должны работать как одна семья, чтобы поддержать наш клуб», — сказал капитан «Рейнджерс» Джеймс Тавернье.