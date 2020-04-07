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12:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты и тренеры «Рейнджерс» согласились на отсрочку зарплаты

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Футболисты, тренеры и руководство «Рейнджерс» отказались от выплаты зарплат в ближайшие три месяца в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте шотландского клуба.

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Источник: Reuters

«Клуб может подтвердить, что игроки первой команды, главный тренер и его штаб, а также руководство добровольно вызвались взять отсрочку выплаты зарплаты на следующие три месяца. Они заинтересованы в том, чтобы ни один из сотрудников “Рейнджерс” не пострадал от финансовых трудностей во время этого кризиса», — говорится в заявлении.

«Я очень горжусь реакцией всех в “Рейнджерс” на вызов, с которым мы сталкиваемся по всей Великобритании и за ее пределами. Как команда, мы были уверены, что вместе можем обеспечить будущее нашего футбольного клуба. На самом деле, это было легкое решение для игроков и руководства. Сейчас мы должны работать как одна семья, чтобы поддержать наш клуб», — сказал капитан «Рейнджерс» Джеймс Тавернье.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 67 тысяч человек скончались.

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