Мюллер продлил договор с «Баварией» до 2023 года

— Я рад, что Томас продлил свой контракт еще на два года, — сказал председатель правления Карл-Хайнц Румменигге. — Я хотел бы поблагодарить Мюллера и его советника за очень доверительные и честные обсуждения. Оливер Кан и Хасан Салихамиджич отлично поработали.