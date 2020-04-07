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15:14 (мск), источник: Vesti.kz

Матчи чемпионатов Испании, Италии и Франции по футболу могут пройти в Казахстане

Матчи чемпионатов Испании, Италии, Франции и Турции по футболу могут пройти в Казахстане. Такое предложение лигам сделало местное министерство спорта, сообщает турецкое издание Fotospor.

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Отмечается, что Казахстан успешно справляется с коронавирусом и близок к тому, чтобы остановить его распространение. В предложении подчеркивается, что в июне и июле погодные условия для матчей в РК будут более подходящим и менее опасными для здоровья футболистов, чем в Испании, Италии, Франции и Турции.

Все вышеперечисленные чемпионаты остановлены из-за пандемии коронавируса. Пока не принято решение, когда будут доиграны лиги.

Федерация футбола Турции (TFF) уже сделала заявление, где расписала возможный сценарий возобновления чемпионата. Рассматриваются варианты старта 1 июня и 1 июля, игры со зрителями и без, сбор всех команд в одном городе и проведение матчей только в четырех регионах.

В Казахстане с 16 марта по 15 апреля введен режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирус. До этой же даты приостановлены чемпионат страны по футболу и остальные спортивные соревнования.

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