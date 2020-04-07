У «Иртыша» выявили миллиардные долги и финансовые нарушения
Долги по налогам, «мертвые работники», необоснованные выплаты выявили проверяющие в футбольном клубе «Иртыш», передает Tengrinews.kz.
Долги по налогам, «мертвые работники», необоснованные выплаты выявили проверяющие в футбольном клубе «Иртыш», передает Tengrinews.kz.
Множество серьезных нарушений в деятельности павлодарского спортклуба выявила аудиторская проверка, проведенная по инициативе нового директора клуба Нурлана Искакова. Результаты аудита размещены на официальной сайте «Иртыша». Как выяснилось, только долги по налогам в клубе достигли почти миллиарда тенге.
Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что смета расходов по зарплате тренерскому составу и футболистам была завышена более чем на 379,5 миллиона тенге, в том числе ассистентам главного тренера и десяти легионерам по суммам вознаграждений переплачено свыше 181,9 миллиона тенге.
Также выявлены необоснованные переплаты по вознаграждениям 13 футболистам на сумму свыше 197,5 миллиона тенге, завышение должностных окладов работников
Сообщается, что дополнительные соглашения к трудовым договорам и договорам
По официальным данным, с начала этого года у павлодарского клуба уже накопилось долгов порядка на 580 миллионов тенге.
Отмечается, что попечительский совет клуба уведомлен о результатах аудита. В