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15:26 (мск), источник: Vesti.kz

У «Иртыша» выявили миллиардные долги и финансовые нарушения

Долги по налогам, «мертвые работники», необоснованные выплаты выявили проверяющие в футбольном клубе «Иртыш», передает Tengrinews.kz.

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Множество серьезных нарушений в деятельности павлодарского спортклуба выявила аудиторская проверка, проведенная по инициативе нового директора клуба Нурлана Искакова. Результаты аудита размещены на официальной сайте «Иртыша». Как выяснилось, только долги по налогам в клубе достигли почти миллиарда тенге.

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что смета расходов по зарплате тренерскому составу и футболистам была завышена более чем на 379,5 миллиона тенге, в том числе ассистентам главного тренера и десяти легионерам по суммам вознаграждений переплачено свыше 181,9 миллиона тенге.

Также выявлены необоснованные переплаты по вознаграждениям 13 футболистам на сумму свыше 197,5 миллиона тенге, завышение должностных окладов работников административно-управленческого персонала клуба на общую сумму более 44,4 миллиона тенге. Необоснованно выплачивались премии вознаграждения за матчи работникам клуба, не имеющим отношения к спортивным результатам. Только за прошлый год сумма таких выплат составила более 36 миллиона тенге. Аудит выявил и наличие в клубе «мертвых душ», которым была выплачена зарплата на сумму более восьми миллионов тенге.

Сообщается, что дополнительные соглашения к трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера заключались с явно обременительными условиями для клуба и в интересах аффилированных лиц. Клубом приняты решения, повлекшие судебные иски на сумму 541 миллион тенге. Были списаны медпрепараты без подтверждающих документов на сумму более 31 миллиона тенге.

По официальным данным, с начала этого года у павлодарского клуба уже накопилось долгов порядка на 580 миллионов тенге.

Отмечается, что попечительский совет клуба уведомлен о результатах аудита. В пресс-службе акима области сообщили, что материалы аудиторской проверки уже направлены в прокуратуру для принятия процессуального решения.

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