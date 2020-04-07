«Кайрат» объявил о сокращении зарплат футболистам
Футболисты, тренеры и персонал «Кайрата» согласились пойти на понижение своих зарплат за апрель на 50 процентов в связи с пандемией коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.
Футболисты, тренеры и персонал «Кайрата» согласились пойти на понижение своих зарплат за апрель на 50 процентов в связи с пандемией коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.
Данное решение исходило от игроков и тренерского штаба. После проведения
«Решение снизить заработную плату на 50 процентов исходило от нас. Мы провели совещание, решили, что в такой тяжелый период нужно проявить лояльность. Все игроки, и казахстанцы, и иностранцы, проголосовали за эту идею. Вместе мы сможем преодолеть трудности», — сказал капитан «Кайрата» Гафуржан Суюмбаев.
«Мы провели совещание. Все вместе: игроки, тренерский состав, администрация. Сообща приняли решение помочь клубу в это непростое время, — отметил сербский защитник Раде Дугалич. — Мы осознанно пошли на снижение заработной платы в этом месяце ровно на половину. Апрель мы точно проведем без футбола, поэтому так будет правильно.
Во всем мире сейчас сложная ситуация. Весь бизнес терпит убытки. Сейчас как никогда нужно сплотиться и вместе преодолеть трудности. Мы все — одна большая семья. Глава нашего клуба делает для нас очень многое. Сейчас у нас есть шанс помочь ему в трудный период. Уверен, карантин скоро закончится и мы сможем продолжить чемпионат. Очень все скучаем по футболу.
Футболисты «Астаны» получили предложение о сокращении зарплаты на 50 процентов.
Ранее
До 15 апреля в Казахстане введен режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса и приостановлены все спортивные мероприятия. На данный момент в стране зарегистрировано 685 случаев заражения, вылечились 47 человек, умерли шесть.