«Кайрат» объявил о сокращении зарплат футболистам

Данное решение исходило от игроков и тренерского штаба. После проведения онлайн-конференции идею поддержали все футболисты основной команды, а также администрация и персонал.

«Решение снизить заработную плату на 50 процентов исходило от нас. Мы провели совещание, решили, что в такой тяжелый период нужно проявить лояльность. Все игроки, и казахстанцы, и иностранцы, проголосовали за эту идею. Вместе мы сможем преодолеть трудности», — сказал капитан «Кайрата» Гафуржан Суюмбаев.

«Мы провели совещание. Все вместе: игроки, тренерский состав, администрация. Сообща приняли решение помочь клубу в это непростое время, — отметил сербский защитник Раде Дугалич. — Мы осознанно пошли на снижение заработной платы в этом месяце ровно на половину. Апрель мы точно проведем без футбола, поэтому так будет правильно.

Во всем мире сейчас сложная ситуация. Весь бизнес терпит убытки. Сейчас как никогда нужно сплотиться и вместе преодолеть трудности. Мы все — одна большая семья. Глава нашего клуба делает для нас очень многое. Сейчас у нас есть шанс помочь ему в трудный период. Уверен, карантин скоро закончится и мы сможем продолжить чемпионат. Очень все скучаем по футболу.

Футболисты «Астаны» получили предложение о сокращении зарплаты на 50 процентов.

Ранее из-за пандемии коронавируса «Иртыш» назначил своим игрокам минимальную зарплату в размере 42 тысяч 500 тенге, а «Каспий» отказался платить и приостановил действие контрактов. В мировом футболе на сокращение окладов пошли многие клубы, среди которых испанская «Барселона», итальянский «Ювентус», немецкая «Бавария» и другие.