Минское «Динамо» пожертвует выручку от продажи билетов на борьбу с коронавирусом

Сообщается, что вся выручка от продажи билетов в апреле пойдет на борьбу с распространением вируса. Если матчи будут перенесены на другой день, билеты будут действительными. Клуб указывает, что можно приобрести билет, даже не планируя посещать стадион, чтобы помочь врачам в борьбе с болезнью. Чемпионат Белоруссии — единственный европейский футбольный чемпионат, который не был приостановлен из-за пандемии.