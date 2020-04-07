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19:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Минское «Динамо» пожертвует выручку от продажи билетов на борьбу с коронавирусом

Минское «Динамо» объявило о благотворительной акции, направленной на помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Сообщается, что вся выручка от продажи билетов в апреле пойдет на борьбу с распространением вируса. Если матчи будут перенесены на другой день, билеты будут действительными. Клуб указывает, что можно приобрести билет, даже не планируя посещать стадион, чтобы помочь врачам в борьбе с болезнью. Чемпионат Белоруссии — единственный европейский футбольный чемпионат, который не был приостановлен из-за пандемии.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 362 936 человек. Умерших — 76373, выздоровевших — 292 188.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус диагностирован у 7 497 человек. 58 человек умерли, выздоровели — 494.

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