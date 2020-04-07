Голкипер «Сигмы» Витек продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед»
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Голкипер «Сигмы» Радек Витек перешел в английский «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте чешского футбольного клуба.
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Голкипер «Сигмы» Радек Витек перешел в английский «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте чешского футбольного клуба.
Как отмечается в сообщении, стороны договорились о трансфере 16-летнего футболиста еще зимой, в последние несколько дней все формальности были улажены.
«Переход в “Манчестер Юнайтед” — мечта многих детей, которые начинают играть в футбол. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к новой команде. Честно говоря, я сначала не поверил, когда узнал об интересе со стороны “МЮ”, но сейчас это стало реальностью» — сказал Витек.
В сезоне-2019/20 Витек выступал за «Сигму» в молодежном первенстве Чехии.