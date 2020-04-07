Брестское «Динамо» продает «виртуальные билеты» на полуфинал Кубка Белоруссии

За покупку такого билета «Динамо» обещает: «виртуальное присутствие на стадионе, реальный билет на матч, предматчевый журнал и скидку на 10 процентов на всю атрибутику в интернет-магазине. ««Динамо-Брест» гарантирует ваше виртуальное присутствие на стадионе», — говорится в сообщении. Как именно это произойдет, клуб не сообщает: «Пока это секрет».