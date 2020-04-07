Брестское «Динамо» продает «виртуальные билеты» на полуфинал Кубка Белоруссии
Брестское «Динамо» объявило о продаже «виртуальных билетов» на матч полуфинала Кубка Белоруссии против солигорского «Шахтера». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Брестское «Динамо» объявило о продаже «виртуальных билетов» на матч полуфинала Кубка Белоруссии против солигорского «Шахтера». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
За покупку такого билета «Динамо» обещает: «виртуальное присутствие на стадионе, реальный билет на матч, предматчевый журнал и скидку на 10 процентов на всю атрибутику в
Матч «Динамо» — «Шахтер» состоится 8 апреля в Бресте и начнется в 19.30 по московскому времени.