ФИФА изменит сроки трансферных окон

Помимо этого, ФИФА настоятельно рекомендовала игрокам и клубам прийти к соглашению по вопросу сокращения зарплат. Если соглашение не будет достигнуто, решение о расторжении трудового договора будет приниматься в установленном порядке с учётом некоторых факторов: была ли попытка прийти к соглашению, экономического положения клуба, пропорциональности в условиях изменений контрактов игроков, было ли одинаковое отношение ко всем футболистам.