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13:46 (мск), источник: Чемпионат.com

ФИФА изменит сроки трансферных окон

ФИФА на своём официальном сайте объявила об изменениях в регламенте мирового футбола, введённых из-за пандемии коронавируса.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:52 MSK, 08.04
Источник: AP 2020

Из-за беспрецедентной ситуации ФИФА решила перенести сроки трансферных окон. Точные даты начала и завершения трансферных окон будут сообщены позднее.

Организация также рекомендовала клуба продлить контракты с футболистами, чьи соглашения истекают летом 2020 года, до фактического конца сезона.

Помимо этого, ФИФА настоятельно рекомендовала игрокам и клубам прийти к соглашению по вопросу сокращения зарплат. Если соглашение не будет достигнуто, решение о расторжении трудового договора будет приниматься в установленном порядке с учётом некоторых факторов: была ли попытка прийти к соглашению, экономического положения клуба, пропорциональности в условиях изменений контрактов игроков, было ли одинаковое отношение ко всем футболистам.

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