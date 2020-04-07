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22:44 (мск), источник: Газета.Ру

Права на трансляцию чемпионата Белоруссии приобрели 11 стран

Права на трансляцию чемпионата Белоруссии по футболу приобрели 11 стран, передает «РБ-Спорт».

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Напомним, чемпионат Белоруссии — единственный европейский футбольный турнир, который не прервали из-за пандемии коронавируса.

«Раньше игры нашего чемпионата показывали только на территории Белоруссии. Некоторые страны берут сигнал в тестовом режиме, пока не заключены договоры. Мы не были готовы к такому всплеску популярности», — заявил генеральный секретарь Белорусской федерации футбола Сергей Жардецкий.

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