Права на трансляцию чемпионата Белоруссии приобрели 11 стран

«Раньше игры нашего чемпионата показывали только на территории Белоруссии. Некоторые страны берут сигнал в тестовом режиме, пока не заключены договоры. Мы не были готовы к такому всплеску популярности», — заявил генеральный секретарь Белорусской федерации футбола Сергей Жардецкий.