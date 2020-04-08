«Реал» не планирует возвращать Роналду
Мадридский «Реал» не собирается возвращать португальского нападающего Криштиану Роналду, который выступает за туринский «Ювентус», утверждает AS.
Мадридский «Реал» не собирается возвращать португальского нападающего Криштиану Роналду, который выступает за туринский «Ювентус», утверждает AS.
По данным источника, вероятность возвращения португальца в Мадрид практически равна нулю. Президент «Королевского клуба» Флорентино Перес
В Италии полагают, что «Ювентус» может продать 35-летнего Роналду, так как у клуба, возможно, возникнет проблема с выплатой его зарплаты в связи с финансовым кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Зарплата португальца в туринском клубе составляет € 31 млн в год.