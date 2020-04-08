Голкипер «Смолевичей»: нужно приостановить чемпионат Белоруссии

«Приятно, что наш чемпионат широко освещают. Думаю, в сложившейся ситуации нужно приостановить турнир до того времени, когда ситуация улучшится. Многие зрители не приходят на стадион. На нашем последнем матче 5 апреля с “Витебском” было порядка 100 человек», — сказал Фильцов.