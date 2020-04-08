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01:04 (мск), источник: Газета.Ру

Голкипер «Смолевичей»: нужно приостановить чемпионат Белоруссии

Вратарь белорусского клуба «Смолевичи» Александр Фильцов высказался о том, что национальный чемпионат нужно приостановить, передает Team Russia.

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«Приятно, что наш чемпионат широко освещают. Думаю, в сложившейся ситуации нужно приостановить турнир до того времени, когда ситуация улучшится. Многие зрители не приходят на стадион. На нашем последнем матче 5 апреля с “Витебском” было порядка 100 человек», — сказал Фильцов.

Напомним, чемпионат Белоруссии — единственный европейский футбольный турнир, который не прервали из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось о том, что права на трансляцию чемпионата Белоруссии приобрели 11 стран.

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