Голкипер «Смолевичей»: нужно приостановить чемпионат Белоруссии
Вратарь белорусского клуба «Смолевичи» Александр Фильцов высказался о том, что национальный чемпионат нужно приостановить, передает Team Russia.
Вратарь белорусского клуба «Смолевичи» Александр Фильцов высказался о том, что национальный чемпионат нужно приостановить, передает Team Russia.
«Приятно, что наш чемпионат широко освещают. Думаю, в сложившейся ситуации нужно приостановить турнир до того времени, когда ситуация улучшится. Многие зрители не приходят на стадион. На нашем последнем матче 5 апреля с “Витебском” было порядка 100 человек», — сказал Фильцов.
Напомним, чемпионат Белоруссии — единственный европейский футбольный турнир, который не прервали
Ранее сообщалось о том, что права на трансляцию чемпионата Белоруссии приобрели 11 стран.