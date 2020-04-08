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01:13 (мск), источник: ТАСС

СМИ: парагвайский суд отправил Роналдиньо под домашний арест

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 апреля. /ТАСС/. Парагвайский судья Густаво Амарилья изменил меру пресечения бывшему футболисту сборной Бразилии Роналдиньо с содержания под стражей на домашний арест. Об этом сообщила во вторник местная газета «А-бэ-се колор».

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Источник: AP 2020

Как уточняет издание, спортсмен и его старший брат и агент Роберто де Ассис были выпущены под залог в размере $1,6 млн и будут находиться в гостинице в центре парагвайской столицы под наблюдением полиции.

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Роналдиньо и его брат были задержаны в Асунсьоне в начале марта после того, как прибыли в Парагвай по поддельным паспортам.

При обыске в их гостиничных номерах были обнаружены фальшивые парагвайские паспорта на их имена. Тогда суд оставил знаменитостей под стражей в следственном изоляторе, опасаясь того, что они могут бежать из страны.

Ранее Роналдиньо на родине лишили загранпаспорта за неуплату налогов. Кроме того, футболисту назначен штраф в размере 8,5 млн реалов (более $2,2 млн по курсу на момент наложения штрафа) за нарушение требований природоохранного законодательства при строительстве пирса на берегу озера, где расположен дом его семьи.

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22 марта© Ньюстюб
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