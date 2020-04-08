СМИ: парагвайский суд отправил Роналдиньо под домашний арест

Как уточняет издание, спортсмен и его старший брат и агент Роберто де Ассис были выпущены под залог в размере $1,6 млн и будут находиться в гостинице в центре парагвайской столицы под наблюдением полиции.
При обыске в их гостиничных номерах были обнаружены фальшивые парагвайские паспорта на их имена. Тогда суд оставил знаменитостей под стражей в следственном изоляторе, опасаясь того, что они могут бежать из страны.
Ранее Роналдиньо на родине лишили загранпаспорта за неуплату налогов. Кроме того, футболисту назначен штраф в размере 8,5 млн реалов (более $2,2 млн по курсу на момент наложения штрафа) за нарушение требований природоохранного законодательства при строительстве пирса на берегу озера, где расположен дом его семьи.