СМИ: парагвайский суд отправил Роналдиньо под домашний арест

Источник: AP 2020

Как уточняет издание, спортсмен и его старший брат и агент Роберто де Ассис были выпущены под залог в размере $1,6 млн и будут находиться в гостинице в центре парагвайской столицы под наблюдением полиции.

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Роналдиньо и его брат были задержаны в Асунсьоне в начале марта после того, как прибыли в Парагвай по поддельным паспортам.

При обыске в их гостиничных номерах были обнаружены фальшивые парагвайские паспорта на их имена. Тогда суд оставил знаменитостей под стражей в следственном изоляторе, опасаясь того, что они могут бежать из страны.