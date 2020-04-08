Двукратного чемпиона в составе «Астаны» сослали в дубль в зарубежном клубе
Бывший защитник «Астаны» Игорь Шитов переведен в дублирующий состав минского «Динамо».
Бывший защитник «Астаны» Игорь Шитов переведен в дублирующий состав минского «Динамо».
Об этом сообщил главный тренер «бело-голубых» Сергей Гуренко на
— Шитов переведен в дубль.
— А почему с дублем, если не секрет?
— Это мое решение. Следующий вопрос, — сказал Гуренко.
В этом сезоне Шитов в составе основной команды на поле не выходил. За минский клуб он выступает с 2018 года.
За «Астану» Шитов выступал с лета 2016 по июль 2018 год. Во всех турнирах за столичный клуб он провел 67 матчей, в которых забил один гол и отметился шестью ассистами. Белорус дважды выигрывал чемпионат Казахстана, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также дважды играл в групповом раунде Лиги Европы.
До «Астаны» Шитов играл в чемпионате России за «Мордовию» и московское «Динамо», а в родной стране за БАТЭ, «Торпедо» из Жодино и минское «Динамо». За сборную Беларуси Шитов дебютировал в 2008 году и забил в ее составе один гол в 59 матчах.