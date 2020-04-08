Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.04
Шахтер С
Неман
00
Футбол. Зарубежный
4.04
БАТЭ
Рух
10
Футбол. Зарубежный
4.04
Динамо Брс
Славия М
12
Футбол. Зарубежный
5.04
Энергетик-БГУ
Минск
20
Футбол. Зарубежный
5.04
Смолевичи
Витебск
01
Футбол. Зарубежный
5.04
Ислочь
Слуцк
23
Все события
Фоторепортажи
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
09:53 (мск), источник: Vesti.kz

Двукратного чемпиона в составе «Астаны» сослали в дубль в зарубежном клубе

Бывший защитник «Астаны» Игорь Шитов переведен в дублирующий состав минского «Динамо».

Наверх

Об этом сообщил главный тренер «бело-голубых» Сергей Гуренко на пресс-конференции по окончании победного матча третьего тура чемпионата Беларуси против жодинского «Торпедо» (2:0).

— Шитов переведен в дубль.

— А почему с дублем, если не секрет?
— Это мое решение. Следующий вопрос, — сказал Гуренко.

В этом сезоне Шитов в составе основной команды на поле не выходил. За минский клуб он выступает с 2018 года.

За «Астану» Шитов выступал с лета 2016 по июль 2018 год. Во всех турнирах за столичный клуб он провел 67 матчей, в которых забил один гол и отметился шестью ассистами. Белорус дважды выигрывал чемпионат Казахстана, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также дважды играл в групповом раунде Лиги Европы.

До «Астаны» Шитов играл в чемпионате России за «Мордовию» и московское «Динамо», а в родной стране за БАТЭ, «Торпедо» из Жодино и минское «Динамо». За сборную Беларуси Шитов дебютировал в 2008 году и забил в ее составе один гол в 59 матчах.

Читайте также
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Взрывная функциональная тренировка на все тело. Эффективные советы для занятий спортом дома
«Реал» не планирует возвращать Роналду
Олимпийский чемпион из СКА поехал в Торонто: что ждет его в НХЛ?
Овечкин выразил благодарность борющимся с коронавирусом врачам
«Никому ничего не должна»: Загитова снялась для обложки журнала
Роналдинью вышел из тюрьмы и находится под домашним арестом
Дана Уайт объяснил, почему Хабиб не выступит на UFC 249
Генеральный директор «Уфы» оценил вероятность исчезновения клуба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь