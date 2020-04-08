Двукратного чемпиона в составе «Астаны» сослали в дубль в зарубежном клубе

Об этом сообщил главный тренер «бело-голубых» Сергей Гуренко на пресс-конференции по окончании победного матча третьего тура чемпионата Беларуси против жодинского «Торпедо» (2:0).

— Шитов переведен в дубль.

— А почему с дублем, если не секрет?

— Это мое решение. Следующий вопрос, — сказал Гуренко.

В этом сезоне Шитов в составе основной команды на поле не выходил. За минский клуб он выступает с 2018 года.

За «Астану» Шитов выступал с лета 2016 по июль 2018 год. Во всех турнирах за столичный клуб он провел 67 матчей, в которых забил один гол и отметился шестью ассистами. Белорус дважды выигрывал чемпионат Казахстана, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также дважды играл в групповом раунде Лиги Европы.