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10:50 (мск), источник: Газета.Ру

Лучший бомбардир чемпионата Англии за всю историю Гривз попал в больницу

Лучший бомбардир чемпионата Англии за всю историю, бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма» Джимми Гривз попал в больницу.

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Об этом сообщает Twiiter «шпор» со ссылкой на Daily Mail.

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Информации о причине госпитализации 80-летнего форварда нет. Стоит отметить, что она не связана с коронавирусной инфекцией.

С 2015 года Гривз испытывает серьезные проблемы со здоровьем и передвигается в инвалидной коляске. У него дважды был инсульт.

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