Лучший бомбардир чемпионата Англии за всю историю Гривз попал в больницу

Об этом сообщает Twiiter «шпор» со ссылкой на Daily Mail.

Информации о причине госпитализации 80-летнего форварда нет. Стоит отметить, что она не связана с коронавирусной инфекцией.

С 2015 года Гривз испытывает серьезные проблемы со здоровьем и передвигается в инвалидной коляске. У него дважды был инсульт.