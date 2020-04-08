Лучший бомбардир чемпионата Англии за всю историю Гривз попал в больницу
Лучший бомбардир чемпионата Англии за всю историю, бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма» Джимми Гривз попал в больницу.
Лучший бомбардир чемпионата Англии за всю историю, бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма» Джимми Гривз попал в больницу.
Об этом сообщает Twiiter «шпор» со ссылкой на Daily Mail.
Информации о причине госпитализации 80-летнего форварда нет. Стоит отметить, что она не связана с коронавирусной инфекцией.
С 2015 года Гривз испытывает серьезные проблемы со здоровьем и передвигается в инвалидной коляске. У него дважды был инсульт.