Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.04
Шахтер С
Неман
00
Футбол. Зарубежный
4.04
БАТЭ
Рух
10
Футбол. Зарубежный
4.04
Динамо Брс
Славия М
12
Футбол. Зарубежный
5.04
Энергетик-БГУ
Минск
20
Футбол. Зарубежный
5.04
Смолевичи
Витебск
01
Футбол. Зарубежный
5.04
Ислочь
Слуцк
23
Все события
Фоторепортажи
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
33«Барселона» Гвардиолы. Где они сейчас?
11:07 (мск), источник: Vesti.kz

Неужели в Казахстане? Италия выбрала место для оставшихся матчей чемпионата по футболу

Оставшиеся матчи чемпионата Италии по футболу в случае возобновления сезона могут пройти в Риме и столичном регионе Лацио, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано8 672 +1 175
Скончалось63 +5
Выздоровело580 +86
Инфицировано1 441 128 +81 730
Скончалось82 992 +7 047
Выздоровело307 819 +18 710
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:52 MSK, 08.04
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Как отмечает источник, футбольные власти Италии разработали экстремальный план возобновления сезона, по которому все 20 команд Серии А переедут и будут базироваться в Лацио, который менее других регионов страны пострадал от коронавируса. Матчи чемпионата в таком случае будут проходить без зрителей и журналистов, а игроки и персонал команд будут проходить регулярную проверку на инфекцию.

Согласно данному варианту, команды будут находиться на карантине в столичном регионе до 45 дней.

При этом ранее появилась информация, что матчи чемпионатов Испании, Италии, Франции и Турции по футболу могут пройти в Казахстане. Такое предложение лигам сделало местное министерство спорта.

В марте Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции нового типа — COVID-19. Согласно последним данным, число зараженных инфекцией в мире составило более 1,2 миллиона человек, более 72,6 тысячи скончались.

Италия является одной из стран, наиболее сильно пострадавших от пандемии. По официальным данным, в Италии зафиксировано более 132,5 тысячи зараженных человек, более 16,5 тысячи случаев — смертельные.

Читайте также
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Экс-игрок казахстанского клуба попал в символическую сборную тура зарубежного чемпионата
«Реал» не планирует возвращать Роналду
Лучший бомбардир чемпионата Англии в истории попал в больницу
Зидан рассчитывает на переход форварда ПСЖ в «Реал»
Ефимова: За рубежом больше возможностей для спортсменов
Техдиректор «Удинезе»: Чемпионат Англии доигран не будет
ФИФА изменит сроки трансферных окон
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь