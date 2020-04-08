Неужели в Казахстане? Италия выбрала место для оставшихся матчей чемпионата по футболу

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Как отмечает источник, футбольные власти Италии разработали экстремальный план возобновления сезона, по которому все 20 команд Серии А переедут и будут базироваться в Лацио, который менее других регионов страны пострадал от коронавируса. Матчи чемпионата в таком случае будут проходить без зрителей и журналистов, а игроки и персонал команд будут проходить регулярную проверку на инфекцию.

Согласно данному варианту, команды будут находиться на карантине в столичном регионе до 45 дней.

При этом ранее появилась информация, что матчи чемпионатов Испании, Италии, Франции и Турции по футболу могут пройти в Казахстане. Такое предложение лигам сделало местное министерство спорта.

В марте Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции нового типа — COVID-19. Согласно последним данным, число зараженных инфекцией в мире составило более 1,2 миллиона человек, более 72,6 тысячи скончались.