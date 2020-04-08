Первые полуфиналы футбольного Кубка Беларуси пройдут в Мозыре и Бресте

Источник: AP 2020

На поле мозырского стадиона «Юность» в 17.30 начнется матч местной «Славии» и борисовского БАТЭ. Совсем недавно, во втором туре национального первенства эти соперники также встречались в Мозыре, и тогда хозяева сумели одержать волевую викторию над 15-кратными чемпионами страны со счетом 2:1.

В 19.30 действующие чемпионы футболисты брестского «Динамо» примут нынешнего обладателя Кубка Беларуси солигорский «Шахтер». В матче за Суперкубок, открывавшем нынешний футбольный сезон, брестчане победили солигорчан с результатом 2:0.