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11:13 (мск), источник: БЕЛТА

Первые полуфиналы футбольного Кубка Беларуси пройдут в Мозыре и Бресте

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Мозыре и Бресте состоятся первые полуфинальные поединки розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

На поле мозырского стадиона «Юность» в 17.30 начнется матч местной «Славии» и борисовского БАТЭ. Совсем недавно, во втором туре национального первенства эти соперники также встречались в Мозыре, и тогда хозяева сумели одержать волевую викторию над 15-кратными чемпионами страны со счетом 2:1.

В 19.30 действующие чемпионы футболисты брестского «Динамо» примут нынешнего обладателя Кубка Беларуси солигорский «Шахтер». В матче за Суперкубок, открывавшем нынешний футбольный сезон, брестчане победили солигорчан с результатом 2:0.

Ответные игры за выход в финал 29-го кубкового розыгрыша намечены на 29 апреля. Решающий поединок за футбольный Кубок после восьмилетнего перерыва должен состояться 24 мая на поле минского стадиона «Динамо». В финале прошлого Кубка Беларуси футболисты «Шахтера» в третий раз завоевали трофей, победив «Витебск» на его стадионе с результатом 2:0.

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